Modena | due piccoli falchi pellegrini nel nido sulla Ghirlandina 

(Di sabato 2 giugno 2018) Una dolce famigliola in cima alla Torre della Ghirlandina, simbolo die patrimonio Unesco, dove una coppia diha messo su famiglia e allevato dueche tra pochi giorni saranno pronti a spiccare il volo. E’ l’Amministrazione comunale a rivelarlo, spiegando che per la prima volta la coppia, che vive da diversi anni sull’ultima balconata della Ghirlandina, riesce a portare a schiusa le uova che ha deposto. In occasione del restauro della Ghirlandina, su consiglio del servizio veterinario dell’Ausl, è stato posato unartificiale, risultato ‘gradito’ alla coppia. Ial loro primo volo potrebbero pero’ avere difficoltà a rientrare e cadere ai piedi della torre, rimanendo intontiti: i tecnici dell’Ufficio Diritti Animali invitano i cittadini a non raccoglierli, ma a rivolgersi al Centro di ...