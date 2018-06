Moda Estate 2018 | le principali “tendenze” svelate dall’esperta di moda

Moda Estate 2018 i colori primari invadono il guardaroba : Il rosso è tornato, il giallo è il colore di stagione, con il blu non si sbaglia mai. Se siete alla ricerca dei colori che andranno per la maggiore questa estate, prendete nota. Perché saranno le tre tinte appena citate a colorare il guardarova estivo: lo faranno imponendosi in maniera netta e decisa, o come si dice in gergo in color block. [Leggi anche L’estate in color block di Woolrich] Sulle passerelle viaggiano tout court: vedi i ...

Moda uomo estate 2018 : spezzare la monotonia con fantasie decise : Tigri che spuntano, colorate come un’opera di pop art, sopra pantaloni di lana color antracite. Sofisticati motivi calligrafici bianchi su fondo nero a rompere con l’austerità di un micro check, la camicia hawaiana a unire il più inquieto dei registi di Cannes e il più grande di quelli spagnoli, fiori blu da maiolica per il cantautore irriverente e un giardino romantico indosso a una promessa del cinema dell’Est. Colore, ...

Moda uomo estate 2018 : i look di Cannes 71 che puoi riprendere per l’ufficio o il tempo libero : Gli attori che hanno un’eleganza personalissima e classica insieme (Paul Bettany, Pierce Brosnan), quelli che, in alcuni dettagli del loro stile inconfondibile, posso ispirare idee buone per tutti (Romain Durin), colori che non tramontano mai e ricordano sempre yacht club o cocktail sul lungomare (come il panna, il grigio chiaro e il blu), mood imprescindibili che contaminano il look dei più giovani come dei grandi seniores dello show biz ...

Moda uomo primavera-estate 2018 : trafori e intrecci in pelle : , trafori laserati e reticoli di pelle che creano veri e propri motivi geometrici, rendono capi e accessori creazioni sofisticate ed uniche. Apprezzabili ancor di più in occasione della bella stagione quando si è alla ricerca di abiti e calzature leggeri e traspiranti; ecco alcune proposte che, grazie a intrecci o piccoli fori, permettono di rendere più sopportabile il caldo delle lunghe giornate estive. Per chi ama lo stile sportswear rétro ...

Gioielli Moda Primavera Estate 2018 : rosari e collane con ciondolo a croce - : Sì, perchè il tema dell'evento fashion più seguito al mondo, quest'anno era proprio il rapporto tra Moda e religione, e moltissime delle star e top model che abbiamo visto sul red carpet di apertura ...

Tendenze Moda primavera-estate 2018 : i nuovi colori e gli abbinamenti : La primavera-estate 2018 è un trionfo di colori, oltre che per le chiome anche per l'abbigliamento, una nuova tendenza che è all'insegna di abbinamenti nuovi. In molte si chiederanno se ci sono regole ben precise su come abbinare questi colori, ecco le regole lanciate dal mondo della moda a riguardo, per chi volesse osare o chi ama essere sempre al passo con i tempi e con ciò che è di tendenza. I colori della primavera-estate 2018 Dalle ...

Capi color pastello per essere alla Moda questa primavera estate! : Nel mondo della moda è un continuo scoprire, ispirare e provare: quest'anno è il turno del color pastello. I Capi d'abbigliamento si tingono di colori dolci, delicati e raffinati , proprio come la ...

I gioielli di Moda per l'estate 2018 sono maxi! : ... osare e osare ancora! Rendere il proprio outfit unico e particolare è un buon modo per lanciare sempre nuovi trend e rimanere in movimento con il mondo della moda. Scopriamo insieme quali sono i ...

Moda uomo primavera-estate 2018 : torna la giacca in suède anni Settanta : Fullscreen01/05 GQ Style - Giubbotto Santoni edited BY Marco Zanini, camicia Coach 1941, pantaloni PT Pataloni Torino, cintura Minoronzoni 195302/05 GQ Style - Giubbotto Dirk Bikkembergs, camicia Brooksfield, pantaloni Lardini, cintura Eleventy03/05 GQ Style - Giubbotto Pal Zileri, camicia Alea, pantaloni Coach 1941, cintura Minoronzoni 1953, stivali Dsquared204/05 GQ Style - Coach 1941, cintura Minoronzoni 1953, stivali Dsquared205/05 GQ ...