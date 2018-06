MILINKOVIC SAVIC ALLA JUVENTUS Trattativa difficile con Claudio Lotito

Juventus - Rugani la chiave per MILINKOVIC-Savic : via al nuovo affondo : Juventus, Rugani- Dopo il secco no di Lotito alla prima offerta bianconera da 80 milioni di euro per Milinkovic-Savic, la Juventus sarebbe pronta a puntare tutto sul piano B. Come riporta l’odierna edizione del “Corriere della Sera”, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto della bilancia il cartellino di Rugani per convincere Lotito a […] L'articolo Juventus, Rugani la chiave per Milinkovic-Savic: via al nuovo ...

MILINKOVIC SAVIC alla Juventus/ Pjaca possibile contropartita. Elkann : dopo il Mondiale... : Milinkovic Savic alla Juventus, Pjaca possibile contropartita tecnica per far scendere il prezzo con la Lazio. Parla John Elkann: dopo il Mondiale....(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:35:00 GMT)

Lazio - pronto il colpo a centrocampo : MILINKOVIC-Savic è la chiave del calciomercato di Lotito : Milinkovic-Savic è la chiave del calciomercato della Lazio, il patron Lotito sta vagliando una possibile alternativa per il centrocampo di Inzaghi La Lazio del presidente Lotito, si appresta a vivere un’estate ricca di colpi di scena. Buona parte del calciomercato legato al club capitolino gira attorno a Milinkovic-Savic, vero e proprio talento della rosa laziale, il quale sta dividendo l’opinione pubblica in reLazione al ...

Calciomercato Juventus : MILINKOVIC-Savic - Lewandowski e Perin nel mirino Video : La Juventus sta lavorando piuttosto assiduamente sul mercato. Beppe Marotta e Fabio Paratici, infatti, hanno intenzione di costruire una squadra ancora più forte [Video] rispetto a quella della stagione appena conclusasi, allo scopo di provare a vincere la Champions League. L'obiettivo principale per la linea mediana è Sergej Milinkovic-Savic, fortissimo centrocampista della Lazio, considerato dagli addetti ai lavori uno dei migliori al mondo ...

Juventus - prima offerta per MILINKOVIC-Savic : Lotito dice no ad 80 milioni : Juventus- prima folle offerta della Juventus nei confronti della Lazio per Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, il club bianconero avrebbe inoltrato un’offerta ufficiale da 80 milioni di euro. Secco “no” da parte di Lotito. Il presidente biancoceleste ha più volte sottolineato che il giocatore non si muoverà da Roma neanche […] L'articolo ...

Calciomercato Juventus - si fa sul serio : super offerta alla Lazio per MILINKOVIC-Savic : La Juventus scatenata in vista della prossima stagione, il club bianconero sta lavorando intensamente sul mercato per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Massimiliano Allegri. Assalto incredibile nei confronti del calciatore della Lazio Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ offerta da 80 milioni di euro ai biancocelesti che però hanno al momento rifiutato, la richiesta è tra i 120 ed i 130 milioni ...

Allegri intanto è pazzo per MILINKOVIC-Savic. Costa troppo - ma... : Una dozzina di milioni per Darmian e più o meno altrettanti per Perin. In attesa dei botti veri e di capire se davvero potrà decollare l'ipotesi di uno scambio tra Higuain e Icardi (con sostanzioso conguaglio in favore dei nerazzurri), la Juventus si muove per puntellare la rosa. Che in realtà potrebbe subire una mezza rivoluzione, se tutte le voci e/o i sogni buttati lì dovessero anche solo parzialmente realizzarsi. Esempio: Allegri, sempre che ...

MILINKOVIC SAVIC alla Juventus/ I soldi ci sono - il serbo della Lazio si avvicina ai bianconeri : Milinkovic Savic alla Juventus: i soldi ci sono, il serbo della Lazio si avvicina ai bianconeri. La concorrenza resta però folta e il prezzo altissimo(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:30:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ De Notaris : MILINKOVIC SAVIC e Icardi? Solo voci di ogni estate - esclusiva - : Calciomercato Juventus: intervista esclusiva a Ernesto De Notaris sulle prossime mosse di mercato dei bianconeri. La Vecchia Signora su Icardi?.

Edicola : le spagnole su Pjanic e la Juve si lancia su MILINKOVIC-Savic - il Napoli vuole Chiesa : Aurelio De Laurentiis , stando alla Gazzetta dello Sport, avrebbe telefonato a Della Valle per offrire 50 milioni di euro più alcune contropartite. La Fiorentina ha detto no. La nostra opinione: nel ...

Juventus - MILINKOVIC-Savic ad un passo : il giocatore lo rivela agli amici : Juventus, Milinkovic-Savic- Secondo quanto riportato da “Il Bianconero.com” Milinkovic-Savic avrebbe rivelato ad alcuni amici di sentirsi molto vicino alla Juventus. Dichiarazioni in netto contrasto con le parole di Lotito, il quale mette il freno alla trattativa. Il Presidente della Lazio ha così dichiarato: “Milinkovic-Savic alla Juve? Io ho già rifiutato un’offerta di un’altra squadra da […] L'articolo ...

Lazio - Lotito tuona sul caso De Vrij e svela l’offerta shock rifiutata per MILINKOVIC-Savic : Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha tuonato in merito al Var ed alla questione De Vrij-Inter, su Milinkovic-Savic invece ha dato un po’ di numeri Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si appresta a vivere una caldissima estate di calciomercato, ricca di colpi di scena e capovolgimenti della rosa di mister Inzaghi. In primis andrà sostituito il partente De Vrij, il quale ha firmato con l’Inter già da qualche settimana. ...

Lotito esclusivo : 'MILINKOVIC-Savic? La Juve non ha i soldi per comprarlo' : 'Milinkovic-Savic? Non esiste la possibilità che vada alla Juve perché la Juve non ha i soldi per comprarlo' . Ieri, ore 19.12. Al telefono, la voce di Claudio Lotito è cortese. Il tono diventa ...