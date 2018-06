Milano | al via la riqualificazione di piazza 5 Giornate

Milano - sì a due nuove moschee. ma manca viale Jenner tra le 4 da regolarizzare : Sei moschee regolari. Quattro esistenti da «regolarizzare» e due nuove. Nel giorno in cui, il leader della Lega, Matteo Salvini si insedia al Viminale, il Comune pubblica sul suo sito e su quello ...

Tennis – Al via il Torneo Avvenire al Club Ambrosiano di Milano : La 54ª edizione del Torneo Avvenire andrà in scena al Tennis Club Ambrosiano di Milano Mantieni le promesse è la scritta che, in 20 lingue, appare sulla locandina del 54° Torneo Avvenire, uno dei principali tornei internazionali di Tennis under 16, e, leggendo l’albo d’oro, di promesse mantenute ne troviamo tante, ultima in ordine di tempo quella della lettone Jelena Ostapenko, vincitrice dell’Avvenire nel 2011 e degli Open di Francia al Roland ...

Lega - dal muro di via Bellerio a Milano spariscono le scritte ‘Lega Nord Padania’ e ‘Basta euro’ : Mentre a Roma si riaprono le trattative per la nascita del governo giallo-verde, a Milano c’è chi si dà a “lavori di manutenzione”. Nella sede nazionale della Lega, in via Bellerio, sono state cancellate le scritte che campeggiavano sul muro di cinta posteriore, quello che affaccia su viale Enrico Fermi. “Lega Nord Padania – Basta euro“, si leggeva da diversi anni. Ora il muro appare totalmente bianco, senza ...

Lega cancella la scritta "Basta euro" dalla sede di via Bellerio a Milano : La Lega cancella la scritta "Basta euro" dal muro della sede di via Bellerio a Milano. La svolta governista del partito di Matteo Salvini, e il tentativo di rassicurare gli elettori...

Al via la quarta edizione di Radio City Milano : Appuntamento al Parco Sempione da venerdì 1 a domenica 3 giugno con la quarta edizione di Radio City Milano, l’evento

Milano : Polizia sequestra droga e armi in cantine via Saint Bon : Milano,m 29 mag. (AdnKronos) – Tre pistole semiautomatiche con relative munizioni, due silenziatori artigianali, oltre un chilo di hashish sono stati rinvenuti e sequestrati ieri all’interno dei locali sotterranei di uno stabile in via Saint Bon 6, zona Inganni. Sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia di Lorenteggio che, dopo ore di osservazione e controllo nei pressi del complesso residenziale di edilizia popolare, sono ...

Raiola : "Donnarumma al Milano può restare a vita. Più facile che vadano via i cinesi" : "Donnarumma potrebbe restare al Milan, anche a vita". Poche parole ma come sempre pesanti come macigni. Mino Raiola - a Napoli per l'evento Football Leader - parla del suo assistito e proprio quando ...

Minaccia suicidio da cavalcavia A7 ad Assago/ Video tangenziale Milano : effetto emulazione del caso Filippone? : Esattamente come ha fatto nei giorni scorsi Fausto Filippone, un uomo ieri pomeriggio ha Minacciato di gettarsi da un cavalcavia sull'autostrada A7 all'altezza di Assago Milano(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:09:00 GMT)

Fusione Banca Popolare e Banco Popolare - pm Milano chiede archiviazione : Il pm di Milano Sergio Spadaro ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta per aggiotaggio sulla Fusione tra Banca Popolare di Milano e Banco Popolare, da cui è nato Banco Bpm. L’ipotesi della Procura, che aveva aperto un fascicolo di indagine a carico di ignoti nel gennaio dell’anno scorso, era che le due banche, malgrado avessero saputo già prima della formalizzazione della Fusione dei rilievi mossi dalla Bce sulla copertura finanziaria da parte ...

Auto – La concessionaria RRG Milano inaugura la nuova immagine del sito di Viale Certosa : Ha aperto oggi il nuovo showroom della storica sede di RRG (Renault Retail Group) Milano, situata in Viale Certosa, 144 È stato inaugurato oggi, alla presenza del Comitato di Direzione di Renault Italia e del Management di RRG Italia, il nuovo showroom della storica sede di RRG (Renault Retail Group) Milano, situata in Viale Certosa, 144. RRG Milano, con 2 siti di vendita e 2 di post vendita, a Viale Certosa e a Baranzate, opera su un territorio ...

FABRIZIO CORONA E SILVIA PROVVEDI DI NUOVO INSIEME/ La coppia a cena con amici in un locale di Milano - foto : FABRIZIO CORONA e SILVIA PROVVEDI di NUOVO INSIEME: l'ex re dei paparazzi e la cantante hanno presenziato ad un evento a Milano, chiudendo la serata a cena con amici.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 08:27:00 GMT)

Caso Uva - la sorella Lucia : "risarcimento simbolico di 4 euro"/ Milano - processo d'Appello : "Via le divise" : Caso Uva, la sorella Lucia avanza una nuova richiesta di risarcimento simbolico nel processo di secondo grado a Milano poi chiede che gli imputati si spoglino delle divise.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:52:00 GMT)

Milano : giù calcinacci da una casa in via Manara - ferita una donna : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – Dal balcone di una casa in via Manara 5, a Milano, sono caduti calcinacci che hanno colpito una donna, ferendola, intorno alle 16 di questo pomeriggio. La signora, 65 anni, è stata trasportata in codice giallo al Policlinico di Milano con abrasioni a una mano e a un ginocchio. I calcinacci, caduti dal quinto piano di una casa nei pressi del Tribunale di Milano, hanno colpito la donna in testa, provocandone la ...