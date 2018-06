Migranti | Salvini | ' Migliorare gli accordi con i paesi d' origine'

2 giugno - l esordio di Conte 'E la festa di noi tutti'. Salvini 'Lavorerò per gli accordi di rimpatrio dei Migranti' : ROMA. È l'esordio dell'Italia politica nata dal voto del 4 marzo, questa giornata della festa della Repubblica. Si apre con il messaggio del neopremier: 'È la festa di noi tutti, tanti auguri a tutti', dice Giuseppe Conte ...

Migranti - Salvini : "Domani in Sicilia" : 10.52 "Domani vado in Sicilia, è la nostra frontiera. Voglio migliorare gli accordi con i Paesi da cui arrivano migliaia di disperati. Per il bene nostro e loro!". Così il neo ministro dell'Interno e vicepremier, Salvini, arrivando alla parata del 2 Giugno. "E' bello essere qui a questa parata felice e di avere la fiducia di tanti italiani e di tanti uomini della sicurezza", ha detto. "Voglio subito impegnarmi su pensioni,tasse,lavoro e ...

Migranti : Salvini - migliorare accordi con i paesi di origine : "Domani vado in Sicilia, è la nostra frontiera. Voglio migliorare gli accordi con i paesi da cui arrivano migliaia di disperati per il bene nostro e loro!". Così Matteo Salvini arrivando alla parata ...

Cresce la spesa per l'emergenza Migranti. Salvini : 'Sono troppi' : Il neo ministro dell'Interno intende dare la priorità ad uno dei temi cruciali del nuovo governo e intende farlo con un'efficace politica dei rimpatri. Al largo della Libia, la nave Aquarius della Ong ...

Governo - il giorno del giuramento. Salvini 'Tagliare i 5 miliardi per l accoglienza dei Migranti. Troverò convergenze nella Chiesa' : Un messaggio i fiducia nella politica e nelle regole che arriva a poche ore dal via ufficiale del nuovo Governo, con il giuramento di Giuseppe Conte nelle mani di Sergio Mattarella . Una cerimonia ...

Salvini : 'Tagliare aiuti per Migranti : 'Porte aperte in Italia per la gente per bene e biglietto di sola andata a quelli che vengono in Italia a fare casino e pensano di essere mantenuti a vita. A casa loro sarà una delle nostre priorità'. ...

Migranti : Salvini - convergenze con Chiesa : ANSA , ROMA , 1 GIU 'Ho iniziato a coltivare utili enumerosi rapporti con diversi esponenti del mondo cattolico:lavoreremo assieme, vi stupiremo, troveremo decisamenteconvergenze'. Così il neoministro dell'Interno, Matteo Salviniesclude che sul tema dell'accoglienza ai Migranti il suoesecutivo ...

Matteo Salvini : "Andrò in Sicilia a vedere dove sbarcano i Migranti" : "Farò il ministro per metà in ufficio, per metà in piazza. Domenica infatti vado in Sicilia: vorrei fare Catania, Modica fino a Pozzallo dove sono sbarcati ultimamente... Ora la situazione è minimamente calma ma solo perché c'è il mare grosso". Lo dice il ministro dell'interno Matteo Salvini, parlando al Quirinale.Salvini esclude che sul tema dell'accoglienza ai migranti il suo esecutivo entrerà ...

Le priorità del Salvini ministro : meno Migranti e più espulsioni : Matteo Salvini è ufficialmente ministro dell'Interno. Ha giurato nelle mani di Sergio Mattarella (guarda qui il video) e ora prenderà "possesso" del Viminale prendendo il posto di Marco Minniti. I temi sul tavolo sono ovviamente due: sicurezza e immigrazione.Lo aveva annunciato già stamattina prima di salire al Quirinale per la cerimonia ufficiale che avrebbe tagliato i costi dell'accoglienza degli immigrati. "Sono troppi cinque miliardi per i ...

Sbarchi Migranti - a cosa servono i «5 miliardi» che Salvini vorrebbe tagliare : Le altre voci di spesa contenute nel Def 2018 pubblicato dal governo riguardano operazioni di soccorso, sanità e istruzione...

Scoppia subito il caso Migranti Le associazioni contro Salvini "No alla sforbiciata da 5 miliardi" : "Mi sono confrontato con il presidente del Consiglio e gli ho chiesto di prestare particolare attenzione a quei 5 miliardi di euro che anche quest'anno sono destinati al mantenimento di migliaia di immigrati. Ecco, io vorrei dare una bella sforbiciata... Segui su affaritaliani.it