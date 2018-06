Migranti | Salvini | “Per clandestini finita pacchia Ong | no vice scafisti nei porti”

Migranti - il ministro Salvini domani in visita all'hotspot di Pozzallo : Matteo Salvini cambia il programma del suo tour, domani, in Sicilia e vira su Pozzallo, teatro oggi del primo sbarco di Migranti da quando il leader della Lega è stato nominato ministro dell'Interno. ...

Migranti - il ministro Salvini : 'E' finita la pacchia per i clandestini' : "Per i clandestini è finita la pacchia, devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Vicenza, appoggiando in piazza il candidato ...

Migranti - Salvini attacca il sindaco di Riace 'Sei uno zero'. E lui risponde 'Orgoglioso di aiutare gli ultimi' : 'È vero che appartengo alla classe degli ultimi, praticamente zero. In tutti questi anni abbiamo unito le nostre debolezze con tanti altri disperati di ogni parte del mondo. Abbiamo condiviso un sogno ...

Migranti - Salvini : “Per i clandestini è finita la pacchia. Nessun vice scafista nei porti” : Il secondo giorno da ministro dell’Interno per Matteo Salvini è anche giorno di campagna elettorale. E così in attesa di proseguire il suo tour in Sicilia e con tappa prevista a Pozzallo dove c’è stato uno sbarco di Migranti, in comizio a vicenza per appoggiare il candidarto sindaco Francesco Rucco, lancia la bordata: “Per i clandestini è finita la pacchia, devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare”. E poi ...

Migranti : nuovi sbarchi in Sicilia - arriva Salvini : Il neo ministro dell'Interno che ha già annunciato tagli per l' emergenza, sarà a Catania per visitare l'hot spot dove sono raccolte centinaia di persone di in attesa -

Subito i primi impegni. Salvini già in campo sui Migranti : Il ministro dell'Interno dice di voler migliorare gli accordi con i paesi da cui arrivano migliaia di disperati. 'Per il bene nostro e loro' spiega, e annuncia: 'domani sarò in Sicilia'. Al lavoro ...

Migranti - Salvini : 'Migliorare gli accordi con i paesi d'origine' : Il neo ministro dell'Interno, recandosi alla parata del 2 giugno ha annunciato che domani sarà in Sicilia, 'E' la nostra frontiera' ha spiegato - "Domani vado in Sicilia, è la nostra frontiera. Voglio ...

Migranti - Salvini : "Domani in Sicilia" : 10.52 "Domani vado in Sicilia, è la nostra frontiera. Voglio migliorare gli accordi con i Paesi da cui arrivano migliaia di disperati. Per il bene nostro e loro!". Così il neo ministro dell'Interno e vicepremier, Salvini, arrivando alla parata del 2 Giugno. "E' bello essere qui a questa parata felice e di avere la fiducia di tanti italiani e di tanti uomini della sicurezza", ha detto. "Voglio subito impegnarmi su pensioni,tasse,lavoro e ...

2 giugno - l esordio di Conte da premier 'E la festa di noi tutti'. Salvini 'Lavorerò per gli accordi di rimpatrio dei Migranti' : ROMA. È l'esordio dell'Italia politica nata dal voto del 4 marzo, questa giornata della festa della Repubblica. Si apre con il messaggio del neopremier: 'È la festa di noi tutti, tanti auguri a tutti', dice Giuseppe Conte ...

Cresce la spesa per l'emergenza Migranti. Salvini : 'Sono troppi' : Il neo ministro dell'Interno intende dare la priorità ad uno dei temi cruciali del nuovo governo e intende farlo con un'efficace politica dei rimpatri. Al largo della Libia, la nave Aquarius della Ong ...

Governo - il giorno del giuramento. Salvini 'Tagliare i 5 miliardi per l accoglienza dei Migranti. Troverò convergenze nella Chiesa' : Un messaggio i fiducia nella politica e nelle regole che arriva a poche ore dal via ufficiale del nuovo Governo, con il giuramento di Giuseppe Conte nelle mani di Sergio Mattarella . Una cerimonia ...