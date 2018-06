Migranti | Salvini | migliorare accordi con i paesi di origine

Governo - il giorno del giuramento. Salvini 'Tagliare i 5 miliardi per l accoglienza dei Migranti . Troverò convergenze nella Chiesa' : Un messaggio i fiducia nella politica e nelle regole che arriva a poche ore dal via ufficiale del nuovo Governo , con il giuramento di Giuseppe Conte nelle mani di Sergio Mattarella . Una cerimonia ...

Salvini : 'Tagliare aiuti per Migranti : 'Porte aperte in Italia per la gente per bene e biglietto di sola andata a quelli che vengono in Italia a fare casino e pensano di essere mantenuti a vita. A casa loro sarà una delle nostre priorità'. ...

Matteo Salvini : "Andrò in Sicilia a vedere dove sbarcano i Migranti" : "Farò il ministro per metà in ufficio, per metà in piazza. Domenica infatti vado in Sicilia: vorrei fare Catania, Modica fino a Pozzallo dove sono sbarcati ultimamente... Ora la situazione è minimamente calma ma solo perché c'è il mare grosso". Lo dice il ministro dell'interno Matteo Salvini, parlando al Quirinale.Salvini esclude che sul tema dell'accoglienza ai migranti il suo esecutivo entrerà ...