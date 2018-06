Migranti | Salvini attacca il sindaco di Riace ' Sei uno zero' E lui risponde ' Orgoglioso

Migranti - il ministro Salvini : è finita la pacchia per i clandestini : "Per i clandestini è finita la pacchia, devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Vicenza, appoggiando in piazza il candidato ...

Migranti : nuovi sbarchi in Sicilia - arriva Salvini : Il neo ministro dell'Interno che ha già annunciato tagli per l' emergenza, sarà a Catania per visitare l'hot spot dove sono raccolte centinaia di persone di in attesa -

Subito i primi impegni. Salvini già in campo sui Migranti : Il ministro dell'Interno dice di voler migliorare gli accordi con i paesi da cui arrivano migliaia di disperati. 'Per il bene nostro e loro' spiega, e annuncia: 'domani sarò in Sicilia'. Al lavoro ...

Migranti - Salvini : 'Migliorare gli accordi con i paesi d'origine' : Il neo ministro dell'Interno, recandosi alla parata del 2 giugno ha annunciato che domani sarà in Sicilia, 'E' la nostra frontiera' ha spiegato - "Domani vado in Sicilia, è la nostra frontiera. Voglio ...

Migranti - Salvini : "Domani in Sicilia" : 10.52 "Domani vado in Sicilia, è la nostra frontiera. Voglio migliorare gli accordi con i Paesi da cui arrivano migliaia di disperati. Per il bene nostro e loro!". Così il neo ministro dell'Interno e vicepremier, Salvini, arrivando alla parata del 2 Giugno. "E' bello essere qui a questa parata felice e di avere la fiducia di tanti italiani e di tanti uomini della sicurezza", ha detto. "Voglio subito impegnarmi su pensioni,tasse,lavoro e ...

2 giugno - l esordio di Conte da premier 'E la festa di noi tutti'. Salvini 'Lavorerò per gli accordi di rimpatrio dei Migranti' : ROMA. È l'esordio dell'Italia politica nata dal voto del 4 marzo, questa giornata della festa della Repubblica. Si apre con il messaggio del neopremier: 'È la festa di noi tutti, tanti auguri a tutti', dice Giuseppe Conte ...

Cresce la spesa per l'emergenza Migranti. Salvini : 'Sono troppi' : Il neo ministro dell'Interno intende dare la priorità ad uno dei temi cruciali del nuovo governo e intende farlo con un'efficace politica dei rimpatri. Al largo della Libia, la nave Aquarius della Ong ...

Governo - il giorno del giuramento. Salvini 'Tagliare i 5 miliardi per l accoglienza dei Migranti. Troverò convergenze nella Chiesa' : Un messaggio i fiducia nella politica e nelle regole che arriva a poche ore dal via ufficiale del nuovo Governo, con il giuramento di Giuseppe Conte nelle mani di Sergio Mattarella . Una cerimonia ...

Salvini : 'Tagliare aiuti per Migranti : 'Porte aperte in Italia per la gente per bene e biglietto di sola andata a quelli che vengono in Italia a fare casino e pensano di essere mantenuti a vita. A casa loro sarà una delle nostre priorità'. ...

Migranti : Salvini - convergenze con Chiesa : ANSA , ROMA , 1 GIU 'Ho iniziato a coltivare utili enumerosi rapporti con diversi esponenti del mondo cattolico:lavoreremo assieme, vi stupiremo, troveremo decisamenteconvergenze'. Così il neoministro dell'Interno, Matteo Salviniesclude che sul tema dell'accoglienza ai Migranti il suoesecutivo ...

