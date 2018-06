Migranti | il ministro Salvini | ' E' finita la pacchia per i clandestini'

Migranti - il ministro Salvini : è finita la pacchia per i clandestini : "Per i clandestini è finita la pacchia , devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , a Vicenza, appoggiando in piazza il candidato ...

Le priorità del Salvini ministro : meno Migranti e più espulsioni : Matteo Salvini è ufficialmente ministro dell'Interno. Ha giurato nelle mani di Sergio Mattarella (guarda qui il video) e ora prenderà "possesso" del Viminale prendendo il posto di Marco Minniti. I temi sul tavolo sono ovviamente due: sicurezza e immigrazione.Lo aveva annunciato già stamattina prima di salire al Quirinale per la cerimonia ufficiale che avrebbe tagliato i costi dell'accoglienza degli immigrati. "Sono troppi cinque miliardi per i ...

Uno scandalo Migranti ha costretto il ministro dell'Interno britannico a dimettersi : Scrive non a caso l' Economist che 'la linea politica recentemente inaugurata dall'Home Office britannico , volta a creare un 'ambiente ostile' nei confronti degli immigrati clandestini, ha finito per ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora : crisi Governo May - dimissioni ministro Interni Amber Rudd per caos Migranti : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Gran Bretagna, si dimette ministro Interni Amber Rudd per scandalo quote migranti. Governo May in crisi.