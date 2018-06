Migranti | il ministro Salvini domani in visita all' hotspot di Pozzallo

Migranti - il ministro Salvini : 'E' finita la pacchia per i clandestini' : "Per i clandestini è finita la pacchia, devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Vicenza, appoggiando in piazza il candidato ...

Migranti - il ministro Salvini : è finita la pacchia per i clandestini : "Per i clandestini è finita la pacchia, devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Vicenza, appoggiando in piazza il candidato ...

Le priorità del Salvini ministro : meno Migranti e più espulsioni : Matteo Salvini è ufficialmente ministro dell'Interno. Ha giurato nelle mani di Sergio Mattarella (guarda qui il video) e ora prenderà "possesso" del Viminale prendendo il posto di Marco Minniti. I temi sul tavolo sono ovviamente due: sicurezza e immigrazione.Lo aveva annunciato già stamattina prima di salire al Quirinale per la cerimonia ufficiale che avrebbe tagliato i costi dell'accoglienza degli immigrati. "Sono troppi cinque miliardi per i ...

Uno scandalo Migranti ha costretto il ministro dell'Interno britannico a dimettersi : Scrive non a caso l' Economist che 'la linea politica recentemente inaugurata dall'Home Office britannico, volta a creare un 'ambiente ostile' nei confronti degli immigrati clandestini, ha finito per ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora : crisi Governo May - dimissioni ministro Interni Amber Rudd per caos Migranti : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Gran Bretagna, si dimette ministro Interni Amber Rudd per scandalo quote migranti. Governo May in crisi.

Gb - il ministro dell'Interno Rudd lascia per lo scandalo Migranti : un pezzo da novanta del governo di Theresa May quello che salta con le dimissioni del ministro dell'Interno Amber Rudd, travolta dallo scandalo sull'immigrazione che da giorni fa discutere la Gran ...