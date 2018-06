Mieloma | arriva la tripletta di farmaci che raddoppia la sopravvivenza

meteoweb.eu

(Di sabato 2 giugno 2018)no anche in Italia due nuove ‘triplette’ dicontro ilmultiplo che hanno dimostrato dire lalibera dalla malattia. Si tratta di due diverse combinazioni di tre: terapie già esistenti cui si aggiunge l’anticorpo monoclonale daratumumab. Le evidenze scientifiche hanno portato all’approvazione italiana delle nuove terapie, presentate oggi al congresso mondiale dell’American Society of clinical oncology (Asco). Due ‘triplette’, affermano gli oncologi, dal triplice vantaggio: efficacia, adattabilità, tollerabilità. “In base agli studi effettuati, le terapie con daratumumab hanno dimezzato il rischio di progressione della malattia, e si tratta di risultati in termini di efficacia non osservati in precedenza – commenta Michele Cavo, direttore dell’Istituto di Ematologia ...