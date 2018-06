Michele Emiliano con la maglia di Gioventù nazionale Insorge la sinistra ' Sta con tutti

Nanni Moretti e Michele Emiliano nel M5s? : Telefonata intercettata tra Toninelli (M5s) e Nanni Moretti . Toninelli: “Allora parliamoci chiaro, lei deve cambiare mestiere. Dispiace, ma così è deciso”. Moretti : “Ma cosa vado a fare?”. Toninelli: “Può entrare nel Movimento e mettere la sua esperienza al servizio di un film per non fare il ga

A Michele Emiliano il programma Lega-M5S piace molto : Dice che l'avrebbe sottoscritto "dalla prima all'ultima clausola" e che è "compatibile con istanze di progresso" The post A Michele Emiliano il programma Lega-M5S piace molto appeared first on Il Post.

«Governo Pd-Cinque Stelle? L’accordo lo faccia Renzi». L’appello di Michele Emiliano : Presidente Emiliano , ci siamo. «È il momento di fare un Governo con i 5 Stelle». Roberto Fico ha ricevuto il mandato per verificare se voi del Pd ci state. «E dovremmo starci. Faccio un appello a Renzi». Mi faccia indovinare: vuole che si dimetta? «Al contrario. Voglio che guidi le trattative per conto del Pd e faccia l’accordo coi 5 Stelle». È un Michele Emiliano più indulgente del solito, quello che parla 50 giorni dopo le elezioni. Il ...

No Tap - Michele Emiliano contestato a Lecce. Proteste al festival del cinema contro la realizzazione del gasdotto : Non si fermano le Proteste contro il gasdotto Tap nel leccese. Immagini delle contestazioni al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano intervenuto a Lecce al Festiva del cinema Europeo. “Non posso venirvi a dire cose diverse da quelle che sono nel programma di governo della Regione Puglia – ha detto Emiliano dal palco -. La regione quel gasdotto lo vuole, come ho detto anche oggi, a Taranto lo aspettano, serve per la ...