Michael Dickins Ford morto | addio al due volte premio Oscar per le scenografie de I

(Di sabato 2 giugno 2018) Due premiper due film entrati nella storia del cinema contemporaneo. Che oggi diceallo scenografo cinematografico britannico, duevincitore della statuetta dell’Academy.giovedì scorso all’età di 90 anni. Collaboratore sul set di Steven Spielberg,ottenne il suo primoper la miglior scenografia per il film I predatori dell’arca perduta (1981), capitolo iniziale della saga di Indiana Jones e forse il migliore di tutti. Il secondoper la miglior scenografia lo ottenne per Titanic (1997), il kolossal di James Cameron tra i film più visti nelle sale.è stato candidato all’per la miglior scenografia di due episodi Star Wars ideati da George Luca ovvero L’impero colpisce ancora (1980), diretto da Irvin Kershner, e Il ritorno dello Jedi (1983), diretto da Richard Marquand. Come arredatore artistico, ...