Mercato auto | brusca frenata a maggio delle immatricolazioni in Italia | -2 | 78%

CalcioMercato Manchester United - Mourinho punta Golovin del Cska : c'è Arnautovic per l'attacco : Decisivo potrebbe essere stato quell'assist a Kuchaev nel 4-1 rifilato dal Manchester United sul Cska Mosca nei gironi dell'ultima Champions League. Una scucchiaiata a servire il suo compagno per il ...

Verona : neonato e bimba di tre anni abbandonati in auto al sole. I genitori al superMercato : I genitori, una coppia di turisti tedeschi di 30 anni, sono stati denunciati per abbandono di persone minori. Si erano recati al supermercato lasciando i figli di 8 mesi e tre anni chiusi in auto. La macchina era parcheggiata al sole: è stato il vigilante del negozio il primo ad estrarre i due piccoli.Continua a leggere

Fca - ritirare 4 - 8 milioni di auto dal Mercato americano : accelerano da sole : Fca richiama 4,8 milioni di auto dal mercato Usa per un aggiornamento del software che consente di regolare in modo automatico la velocità. C' è infatti il sospetto che la vettura, al verificarsi di ...

Rent2Go - da luglio sul Mercato nuovo operatore del renting. In campo Autotorino - Barchetti e Popolare di Sondrio : ROMA - Tutti gli indicatori segnalano che il noleggio a lungo termine è diventato una delle formule preferite dagli italiani per entrare in possesso di un'auto nuova. L'acquisto...

Mercatone Uno - autorizzata vendita compendi aziendali. : Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la vendita dei compendi aziendali di Mercatone Uno in Amministrazione Straordinaria, come da istanza di aggiudicazione presentata dai Commissari ...

Mercato auto - boom delle vendite in Europa ad aprile : +9 - 6%. Positive le performance Fca : TORINO - Balzo del Mercato europeo dell'auto nel mese di aprile. Le immatricolazioni nei 28 Paesi dell'Unione Europea e dell'Efta sono state 1.348.659, il 9,6% in più dello...

Mercato auto Europa - dopo lo stop di marzo ad aprile di nuovo in crescita : dopo la battuta d’arresto del mese scorso (-5,2%), ad aprile il Mercato dell’auto europeo è tornato a crescere, facendo registrare un +9,6% con 1.348.659 vetture vendute. Dato che va a impolpare anche quello relativo alle vendite complessive del primo quadrimestre 2018, aumentate del 2,6% in virtù dei 5.478.442 nuovi veicoli immatricolati nell’Unione Europea. Un andamento virtuoso, quello di aprile, frutto soprattutto di un ...

