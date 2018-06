Memoria di ferro | ecco il segreto dei ‘SuperAgers’

meteoweb.eu

: Memoria di ferro grazie a un gene, il segreto dei'SuperAgers'. Mutazione genetica assicura un cervello resiliente a… - Agenzia_Ansa : Memoria di ferro grazie a un gene, il segreto dei'SuperAgers'. Mutazione genetica assicura un cervello resiliente a… - ricpuglisi : @mattiafeltri @LaStampa Bravissimo. Io ho una memoria di ferro, ma qui basta la memoria di una falena per accorge… - selcinosa : RT @Agenzia_Ansa: Memoria di ferro grazie a un gene, il segreto dei'SuperAgers'. Mutazione genetica assicura un cervello resiliente agli an… -

(Di sabato 2 giugno 2018) Quali sono i segreti di unaprodigiosa, ‘resistente’ agli anni che passano? Potrebbe dipendere da un gene che caratterizza i ‘SuperAgers’, ovvero individui che, invecchiando, non perdono le loro capacità die ragionamento. Lo spiegano i ricercatori del Translational Genomics Research Institute (TGen) e della Northwestern University, queste persone hanno infatti una marcia in più di tipo genetico rispetto alla popolazione che invecchia normalmente. Recenti studi hanno dimostrato che i SuperAgers hanno meno atrofia cerebrale e meno cambiamenti patologici associati al morbo di Alzheimer. Ora, il nuovo studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Aging Neuroscience, mostra che gran parte di questo ‘aiutino’ viene fornito da una variazione genetica. I ricercatori hanno sequenziato i genomi di 56 SuperAgers, definiti come individui di ...