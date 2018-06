Meloni | FdI | | Autonomia Conte non mi pare forte

Governo - Meloni : "Nessun ministro di Fdi 'a nostra insaputa'" : "Escludo che possano esserci ministri di Fratelli d'Italia 'a nostra insaputa', intanto perché noi siamo persone serie e poi siamo una realtà molto compatta". Così Giorgia Meloni, rispondendo alle ...

Meloni - è presumibile che Fdi si astenza : ANSA, - ROMA, 31 MAG - "Presumibilmente ci asterremo sul voto di fiducia per aiutarlo a nascere perchè abbiamo sempre detto che un governo politico è meglio di uno tecnico". Lo afferma Giorgia Meloni, ...

Governo - diretta – Incontro Di Maio-Salvini sui ministri. Alla Camera anche Meloni. Il nodo è ingresso di Fdi nell’esecutivo : E’ iniziato Alla Camera l’Incontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. La riunione arriva al termine dell’Incontro tra Salvini e Giorgia Meloni. I Fratelli d’Italia ha annunciato con Ignazio La Russa che sono pronti a sostenere il Governo M5s-Lega. Resta da capire se esponenti del partito di destra entreranno nella formazione dell’esecutivo. Tra le ipotesi c’è ...

Salvini cancella i comizi e torna a Roma. Arriva anche la Meloni. M5s : "Ok a Fdi se segue il contratto

Governo - diretta : Salvini cancella i comizi e torna a Roma. Arriva anche la Meloni. M5s : “Ok a Fdi se segue il contratto” : Ha lasciato la Lombardia per tornare a Roma e partecipare all’ennesima giornata di trattative per far partire il Governo. Nel giorno numero 88 della peggiore crisi politica che l’Italia abbia mai vissuto, il pulsante per fare partire un esecutivo politico è di nuovo nelle mani di Matteo Salvini. Il segretario del Carroccio sta valutando la proposta lanciata nel tardo pomeriggio di ieri da Luigi Di Maio. I due leader dovrebbero ...

Meloni verso il governo. M5S : "Ok ministero a FdI" : Ma la bagarre esplosa dopo il 'no' di Sergio Mattarella a Paolo Savona all'economia ha sparigliato le carte. Per prima la Meloni ha annunciato di voler presentare l'impeachment contro il Capo dello ...

La Meloni in aiuto di Mattarella Riecco il governo Lega-M5s FdI appoggia i giallo-verdi : L’offerta della Meloni giunge a poche ore di distanza dall’ennesima doppia giravolta di Di Maio che, preso atto del fatto che Salvini non lo avrebbe seguito, non solo ha ritirato i bellicosi propositi di impeachment con annessa protesta popolare Segui su affaritaliani.it

Governo ultime notizie - Mattarella ripensa a Conte-Savona?/ Meloni-FdI "disponibili" - Cottarelli al Quirinale : Governo ultime notizie, Cottarelli da Mattarella anche domani, non presentata la lista dei Ministri: spunta il nome di Ricciardi per la salute. Intanto si ragiona sulla data delle elezioni(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 00:20:00 GMT)

Meloni : Fiducia a Cottarelli? No da FdI : 13.03 "Cottarelli non avrà la Fiducia di FdI".Lo ha assicurato la leader Meloni. Quanto al no di Mattarella al nome di Savona all'Economia,Meloni ha osservato che "la sua prerogativa è un vaglio di legittimità sui ministri"."Non c'è nella sua disponibilità la possibilità di valutare le idee di un ministro e di stabilire che sono ...

