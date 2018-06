MEDJUGORJE E il commissario del papa | la nostra fede non può stare senza la Chiesa

ilsussidiario

(Di sabato 2 giugno 2018) Mons. Henryk Hoser è stato nominato dalvisitatore apostolico speciale per la parrocchia di. La santità può esserci solo nell’alveo dell’istituzione.RICO PICHETTO(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 06:08:00 GMT)/ "Quel viaggio nell'81 e quei ragazzini in estasi che non dimenticherò mai", di P. Massobrio/ Chi crede alla Madonna, non mandi "veline" al, di M. Leonardi