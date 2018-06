Matteo Salvini svela al Quirinale la sua fede per il Milan FOTO

Matteo Salvini domenica a Modica : Il leader della Lega e neo ministro dell'Interno, Matteo Salvini, domenica 3 giugno sarà a Modica per sostenere il candidato a sindaco Gabriele Amore.

Matteo Salvini - alla parata del 2 giugno passa la bandiera dell'Unione europea e lui... : Ha detto di essere emozionato perchè non si aspettava di 'diventare ministro'. E forse anche di partecipare alla parata per i festeggiamenti della Festa della Repubblica. Tuttavia, nemmeno l'emozione ...

Elisa Isoardi : età - altezza e peso. Chi è la fidanzata di Matteo Salvini e conduttrice Rai : Che sia bella, non ci sono dubbi: alta, bruna, formosa, occhi che brillano, caldi sorrisi. Ed è pure brava, televisivamente parlando. Sitiamo parlando di Elisa Isoardi, padrona di casa di ‘’Buono a sapersi’’, il programma in onda ogni mattina su rai Uno dalle 11.00 alle 11.50 che parla di alimentazione e salute, con particolare attenzione alla spesa degli italiani, e fidanzata del vicepresidente del Consiglio e ministro ...

Vladimir Putin si complimenta con il suo alleato Matteo Salvini : L’Italia si schiera con la Russia di Vladimir Putin. Lo Zar russo ha espresso in un telegramma le sue congratulazioni

Matteo Salvini : "Andrò in Sicilia a vedere dove sbarcano i migranti" : "Farò il ministro per metà in ufficio, per metà in piazza. Domenica infatti vado in Sicilia: vorrei fare Catania, Modica fino a Pozzallo dove sono sbarcati ultimamente... Ora la situazione è minimamente calma ma solo perché c'è il mare grosso". Lo dice il ministro dell'interno Matteo Salvini, parlando al Quirinale.Salvini esclude che sul tema dell'accoglienza ai migranti il suo esecutivo entrerà ...

ELISA ISOARDI - DEDICA D'AMORE A Matteo SALVINI/ Foto - "Torno a settembre - pronta alla prove più bella!" : La conduttrice Rai, ELISA ISOARDI, ha postato su Instagram una dichiarazione D'AMORE per MATTEO SALVINI, suo compagno dal 2014. In pochi minuti il popolo del web ha commentato quell'amore(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:25:00 GMT)

Salvini non rinuncia alla Lega ed al… Milan : i due ‘amori’ di Matteo nei particolari del look del giuramento [GALLERY] : Matteo Salvini oggi è salito al Quirinale per giurare fedeltà alla Repubblica: il bracciale al polso del nuovo Ministro svela la sua fede Milanista, mentre la cravatta verde… Fai clic qui per vedere lo slideshow. Il governo è formato. Dopo tanti (troppi) giorni dal voto, Giuseppe Conte è il nuovo Presidente del Consiglio italiano e i suoi vice sono i neo ministri Luigi di Maio e Matteo Salvini. Quest’ultimo salito in queste ore al ...

Matteo Salvini : 'Silvio Berlusconi? L'ho sentito ieri e lo sentirò anche oggi' : Grande folla per Matteo Salvini e Luigi Di Maio , subito dopo il giuramento del governo al Quirinale: fotografi, giornalisti, curiosi erano tutti per loro. Circondati. Al segretario della Lega appena ...

Il selfie prima del giuramento al Quirinale : da Di Maio e i ministri a 5 stelle a Matteo Salvini sorridente : Mezz'ora prima del giuramento al Quirinale del "Governo del cambiamento", Luigi Di Maio pubblica sul suo profilo Facebook una foto di gruppo: è il selfie dei futuri ministri a cinque stelle che si apprestano a giurare fedeltà alla Repubblica. "Guardate che spettacolo! - scrive il neo ministro al Lavoro e leader del Movimento - Questa è la squadra dei ministri del Movimento 5 stelle. Siamo tantissimi e pronti a far partire il ...

Giorgia Meloni - la telefonata tesissima con Matteo Salvini : 'Mi dispiace molto - ma...' : Alla cerimonia di giuramento del nuovo governo ci sarebbe dovuta essere anche Giorgia Meloni, almeno fino a poche ore prima che la lista dei ministri fosse resa pubblica, ormai nella serata di ieri. ...

Elisa Isoardi - dedica d'amore a Matteo Salvini/ Foto - le parole di Antonella Clerici e il saluto in TV : La conduttrice Rai, Elisa Isoardi, ha postato su Instagram una dichiarazione d'amore per Matteo Salvini, suo compagno dal 2014. In pochi minuti il popolo del web ha commentato quell'amore(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 15:50:00 GMT)

I nostri paletti a Matteo Salvini : Che dire, se non "buona fortuna"? Soprattutto a noi sudditi di questo innaturale governo nato dopo mille peripezie, minacce e ricatti tra due partiti, Cinquestelle e Lega, che ai rispettivi elettori avevano prospettato ben altro. È questo il governo della perduta verginità grillina e della perduta unità sostanziale del centrodestra, in entrambi i casi al di là delle rassicuranti dichiarazioni di circostanza. O la va o la spacca, verrebbe da ...

Giorgia Meloni - l'atroce sospetto su Matteo Salvini di essere stata 'usata' : Fratelli d'Italia esce dalle 72 ore decisive per la nascita del governo politico M5S-Lega con il forte sospetto di essere stato usato. Era stata la Meloni, tre giorni fa aprendo a una intesa coi ...

ELISA ISOARDI - DEDICA D'AMORE A Matteo SALVINI/ Foto - il pensiero su Instagram e in tv l'augurio della Clerici : La conduttrice Rai, ELISA ISOARDI, ha postato su Instagram una dichiarazione D'AMORE per MATTEO SALVINI, suo compagno dal 2014. In pochi minuti il popolo del web ha commentato quell'amore(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 14:13:00 GMT)