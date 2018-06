Mattarella alla Festa della Repubblica | Libertà | giustizia | uguaglianza e rispetto di

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dalle bugie di Mattarella alla vere ragioni del crollo dello spread : E’ vero tutto quello che ha detto domenica sera Sergio Mattarella sul ministro Paolo Savona facendo di fatto cadere il primo tentativo di governo Conte? E’ vero che Matteo Salvini ha fatto di tutto per far fallire il governo Conte al suo primo tentativo? E’ vero che sono bastati pochi giorni di annunci di un governo Cinque stelle-Lega con Conte premier e Savona ministro per far balzare alle stelle lo spread e far crollare ...

E' nato il nuovo governo, a guida Conte e con la parte politica affidata a Lega e M5S. Secondo LAO XI, i "salvatori della patria" sono stati Salvini e Mattarella

La soddisfazione di Mattarella alla fine della crisi più lunga : È stata lunga, difficile e con curve pericolose. Ma la più lunga crisi della storia della Repubblica è terminata e Sergio Mattarella lascia trapelare, senza grandi trionfalismi, una certa soddisfazione. Parte un governo politico nonostante un risultato elettorale che non aveva assegnato la vittoria totale a nessuno. Usando per quasi 90 giorni una pazienza biblica, dosando il tempo come strumento politico e ...

Governo - Mattarella : “Concluso un itinerario complesso. Buon lavoro per il futuro”. Poi gli applausi dalla sala stampa : “Si è concluso un complesso itinerario con la formazione del Governo. Grazie per il lavoro e Buon lavoro per il futuro”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendosi ai giornalisti presenti al Quirinale. Il Capo dello Stato è stato salutato con un lungo applauso. L'articolo Governo, Mattarella: “Concluso un itinerario complesso. Buon lavoro per il futuro”. Poi gli applausi dalla sala stampa ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Ci sono le condizioni per un governo politico'. La palla a Mattarella - ecco tutti i ministri : Con Giovanni Tria all'Economia , insomma, si è trovata la quadra: l'ultima parola ora spetta a Sergio Mattarella , ma il sì dovrebbe essere scontato. Il via libera è arrivato dopo un incontro fiume ...

ROMA - Tra 12 settimane , a settembre, o 24 settimane , a dicembre, . Qualunque sia il tempo prima di tornare alle urne, il Pd deve decidere come presentarsi. Matteo Renzi, l'ex segretario, lancia con

Minacce a Mattarella su Facebook : tre persone denunciate dalla Digos : Uno di loro aveva scritto: «Hanno ammazzato il fratello sbagliato». Rischiano fino a 15 anni di carcere. Controlli su altre decine di account social che riportavano post analoghi

Di Maio ha detto che il M5S rinuncia alla messa in stato di accusa di Mattarella : In un comizio a Napoli Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, ha detto di aver preso atto che Matteo Salvini, segretario della Lega, non vuole mettere in stato di accusa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per The post Di Maio ha detto che il M5S rinuncia alla messa in stato di accusa di Mattarella appeared first on Il Post.

"Mattarella - un errore dopo l'altro Da Colle e Renzi regalo alla Lega" "A Salvini voto 10 - Di Maio 6. E..." : Massimo Cacciari ad Affaritaliani.it: Sergio Mattarella "ha commesso un errore incredibile all'inizio e da lì poi errori a catena. Il Capo dello Stato avrebbe dovuto dare l'incarico a Salvini per formare il governo..." Segui su affaritaliani.it

Standing ovation per Salvini alla riunione della Lega ma la protesta contro Mattarella si sposta in aula in Senato : A due giorni dall'inizio della 'guerra totale contro Sergio Mattarella, Matteo Salvini serra i ranghi della Lega. Stamane il segretario ha riunito prima i deputati e i Senatori, riunione avviata con una Standing ovation corale per lui. E poi il consiglio federale della Lega: riunione breve per fare il punto della situazione e soprattutto dei rapporti (burrascosi) con Forza Italia. Ma ora la battaglia si sposta in Senato. Nel pomeriggio l'aula ...

DALLA CINA/ Lao Xi : Mattarella ha sbagliato ma va difeso (anche da Salvini e Di Maio) : Qualunque cosa nasconda il caso Savona, la repubblica italiana oggi è più debole. Ora M5s e Lega dovrebbero rinunciare al tanto peggio tanto meglio e sostenere Cottarelli. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 06:01:00 GMT)IL VETO DI Mattarella/ Un no che "aiuta" i padroni stranieri dell'Italia e i populisti, int. a M. EspositoDALLA CINA/ Lettera a Mattarella: "se bocci Savona fai vincere Salvini", di Lao Xi

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Elena Carnevali. "Care e cari tutti, via la maschera ed ecco la verità: meglio

Di Maio chiama alla mobilitazione contro Mattarella il 2 giugno : "Quella di ieri è stata la notte più buia della democrazia italiana, Mattarella ha deciso di scavalcare le sue prerogative e impedendo la formazione di un governo che con il contratto avrebbe avuto la maggioranza assoluta. Invece ha preferito un governo di tecnici che non avrà la maggioranza e sarà stato votato né dai cittadini né dal Parlamento". Lo dice Luigi Di Maio in diretta Facebook. Il leader del ...

Governo : Salvini - Mattarella sceglie mercati alla faccia di voto italiani : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Il fatto più grave è che il Presidente della Repubblica ha scelto i mercati e le regole europee alla faccia del voto degli italiani”. Lo dice Matteo Salvini arrivando a Montecitorio. L'articolo Governo: Salvini, Mattarella sceglie mercati alla faccia di voto italiani sembra essere il primo su Meteo Web.