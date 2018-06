Matrimonio Daniele Bossari-Filippa Lagerback | le immagini della bellissima sposa VIDEO

Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback/ Video : i Rodriguez pronti per le danze! : Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback : nozze social per i due vip a tema "Alice nel paese delle meraviglie". Tanti gli amici da Luciana Littizzetto, Luca Onestini a Mara Venier.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:45:00 GMT)

Tutti gli invitati al Matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerbäck : Da Mara Venier a Camila Raznovich, da Federica Fontana a Cecilia Rodriguez, Tutti vogliano un pezzo degli sposi. E così, fra selfie e sorrisi sgargianti, Daniele Bossari e Filippa Lagerbäck si dividono equamente fra gli invitati , pronti a finire su Instagram con migliaia di cuoricini e commenti al seguito. Come Luciana Littizzetto, che stringe la collega di Che tempo che fa in un lungo abbraccio. O Natasha Stefanenko che, insieme a Federica ...

Matrimonio Filippa Lagerback e Daniele Bossari : presto in onda su Real Time? : Il Matrimonio di Filippa Lagerback e Daniele Bossari andrà presto in onda su Real Time? Pare proprio di sì. E’ questo ciò che si evince leggendo gli ultimi post sugli account social del noto canale televisivo. In fin dei conti è stato Enzo Miccio, volto storico del canale 31 del digitale terrestre a seguire i due sposi famosi e ad organizzare uno dei giorni più belli della loro vita. Come ciliegina sulla torta, infine, un’altro volto ...