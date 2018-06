Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback Da Cecilia e Ignazio a Mara Venier | gli

Matrimonio Daniele BOSSARI E FILIPPA LAGERBACK/ Foto - dai testimoni di nozze alla richiesta della sposa : Il giorno del MATRIMONIO di DANIELE BOSSARI e FILIPPA LAGERBACK è arrivato. Amici, vip e ospiti sono pronti a raggiungere i futuri sposi alle Ville Ponti di Varese per il sì. DANIELE BOSSARI e FILIPPA LAGERBACK sono finalmente marito e moglie. La bellissima sposa ha voluto come testimoni di nozze l’attrice e mo della Barbara Snellenburg e l’amica Monica Schlosser. DANIELE , invece, ha avuto accanto a sé Lorenzo Flaherty, divenuto suo grande ...

Filippa Lagerback e Daniele Bossari - Matrimonio sull’erba : Il gran giorno è arrivato. Daniele Bossari , 43 anni, sposa la svedese Filippa Lagerback , 43. Diciotto anni dopo il primo bacio, una figlia (Stella, 14), una crisi superata insieme, una proposta in ginocchio dalla casa del Gf Vip. Il tempo è stato clemente: su Ville Ponti, in provincia di Varese, splende il sole. La cerimonia è all’aperto, su un prato, tra petali di rose ...

Matrimonio Filippa Lagerback – Daniele Bossari : il comando passa a Enzo Miccio : E fu così che non solo Daniele Bossari e Filippa Lågerbäck hanno deciso di sposarsi con tanto di proposta in diretta tv ma addirittura hanno scelto Enzo Miccio come regista delle loro nozze. E il wedding planner di origini partenopee s’è messo duramente al lavoro per regalare ai due volti televisivi il Matrimonio da sogno in cui sperano. Ma cosa ci fa qui lo sposo…. da adesso questo è campo mio…. sorpresa! #DanieleandFilippa ...