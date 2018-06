Marquez vola nelle FP3

MotoGp - Gp Italia : Marquez vola nelle terze libere - Rossi terzo dietro Iannone : L'omaggio di Valentino Rossi, sul casco la scritta ''Viva l'Italia'' Il più veloce, ancora una volta, è il campione del mondo in carica: Marc negli ultimi minuti delle Fp3 fa la voce grossa e il suo ...

Gp Italia : Marquez vola in terze libere : Con il tempo di 1'46''439, il campione del mondo in carica si è messo dietro la Suzuki di Andrea Iannone, unico a non aver migliorato il tempo di ieri , 1''46''735, e la Yamaha di Valentino Rossi , 1'...

Moto GP Le Mans 2018 - la diretta della gara : vola Marquez - Rossi 3°. Fuori Dovizioso e Zarco : L'articolo Moto GP Le Mans 2018, la diretta della gara: vola Marquez, Rossi 3°. Fuori Dovizioso e Zarco proviene da Il Fatto Quotidiano.

Moto GP Le Mans 2018 - la diretta della gara : Vola Marquez - Rossi 3°. Fuori Dovizioso e Zarco : L'articolo Moto GP Le Mans 2018, la diretta della gara: Vola Marquez, Rossi 3°. Fuori Dovizioso e Zarco proviene da Il Fatto Quotidiano.

Libere3 Francia - vola Viñales. Poi Marquez e Rossi : C'è Maverick Viñales in cima alla lista dei tempi delle terze libere del GP di Francia della MotoGP. Una sessione molto equilibrata perché i primi 10 sono racchiusi addirittura in sette decimi. Lo ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Andrea Dovizioso-Jorge Lorenzo - la coppia che rischia di scoppiare. Marquez vola via : Il GP di Spagna di MotoGP 2018, quarta prova del Mondiale è andata in archivio. Marc Marquez ha bissato il successo di Austin (Stati Uniti) e Jerez gli ha sorriso. Il Cabronçito, infatti, si è portato a casa un risultato significativo, andando via in fuga quando è stato necessario e mettendo in mostra una grande superiorità. Sul fronte Ducati un vero e proprio disastro: l’incidente del 18° giro ha estromesso sia Andrea Dovizioso e sia ...

MotoGP Jerez Marquez re con scivolata; Iannone 2° nel warm up : Una scivolata a bassa velocità alla curva 6, in cui resta aggrappato alla moto non impedisce a Marquez di centrare il migliore tempo nel warm up del GP di Spagna, a Jerez: con il tempo di 1'38"687 lo ...

Gp Spagna - Marquez vola nelle terze libere : Jerez de la Frontera, 5 mag. (AdnKronos) – nelle terze libere della MotoGp a Jerez de la Frontera lo spagnolo della Honda, Marc Marquez ha fatto segnare il miglior tempo in 1.37.702, precedendo la Honda di Cal Crutchlow a +0.271 e la Suzuki di Andrea Iannone a +0.287. In quarta posizione ha chiuso il francese Johann Zarco con la Monster Yamaha Tech 3, seguito dalla Ducati di Jorge Lorenzo. Il sesto tempo è stato messo a segno da Jack ...

Gp Spagna - Marquez vola nelle terze libere : nelle terze libere della MotoGp a Jerez de la Frontera lo spagnolo della Honda, Marc Marquez ha fatto segnare il miglior tempo in 1.37.702, precedendo la Honda di Cal Crutchlow a +0.271 e la Suzuki di ...

Gp Spagna - Marquez vola nelle terze libere : Jerez de la Frontera, 5 mag. (AdnKronos) – nelle terze libere della MotoGp a Jerez de la Frontera lo spagnolo della Honda, Marc Marquez ha fatto segnare il miglior tempo in 1.37.702, precedendo la Honda di Cal Crutchlow a +0.271 e la Suzuki di Andrea Iannone a +0.287. In quarta posizione ha chiuso il francese Johann Zarco con la Monster Yamaha Tech 3, seguito dalla Ducati di Jorge Lorenzo. Il sesto tempo è stato messo a segno da Jack ...

MotoGp - Spagna Crutchlow il più veloce nelle libere - Marquez scivola. Rossi 'Poco equilibrio' : JEREZ - La Honda torna a comandare, le Ducati provano e resistere, la Yamaha torna a dubitare con la temperatura che si alza. Un altro capitombolo per Marquez, ma al termine della prima giornata di ...

Austin MotoGP - Marquez vola nel warm-up. Dovizioso 6° - Rossi 11° : Miglior tempo di Marc Marquez nel warmup del GP delle Americhe, che si corre questa sera alle 21 italiane sulla pista di Austin. Lo spagnolo della Honda in 2'04"988 ha preceduto di 6 decimi Maverick ...

MotoGp Usa - Marquez vola anche nelle Libere 4 - Rossi è 3° : AUSTIN - Marc Marquez mostra subito che vuole la pole. Il pilota spagnolo ha continuato a schiacciare l'acceleratore con la sua Honda anche nelle Libere 4 e ha segnato il miglior tempo con 2:04.686, ...

Rossi-Marquez - scintille in Safety Commission : volano parole grosse - Motori : Alcuni di noi hanno avanzato proposte sulla Commissione degli steward chiedendo di inserire persone più direttamente coinvolte nel nostro sport, magari ex piloti'. Carmelo Ezpeleta, il gran capo ...