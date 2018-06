Marica Pellegrinelli | la moglie di Eros Ramazzotti | diventa conduttrice tv

Marica Pellegrinelli - moglie di Eros Ramazzotti - condurrà i Wind Music Awards Summer 2018. Con lei Federico Russo : Marica Pellegrinelli Per chi ha l’ambizione di fare tv, sembra che «più bella cosa non c’è» (anzi, ci sia) che avere una qualche parentela con Eros Ramazzotti . La vicinanza al cantante, infatti, porta bene. Dopo il chiacchierato debutto televisivo di Aurora Ramazzotti , che tra le polemiche ha seguito le orme di mamma Michelle Hunziker, ora anche Marica Pellegrinelli , seconda moglie del cantautore romano, diventa conduttrice tv. ...

Festival di Cannes 2018/ Marica Pellegrinelli incanta tutti. Il programma dell'11 maggio : Festival di Cannes 2018 : Marica Pellegrinelli e Irina Shay incanta no sul red carpette della kermesse del cinema internazionale. Il programma dell'11 maggio .(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 06:17:00 GMT)

Marica Pellegrinelli smentisce la gravidanza su Instagram : ‘Manipolazione vita privata’ : Nei giorni scorsi è stata ripresa e rilanciata un po’ ovunque la notizia secondo cui Marica Pellegrinelli , moglie del noto cantante Eros Ramazzotti, fosse in dolce attesa del terzo figlio; la modella ha affidato a Instagram la sua sonora smentita: “Modificare una foto per creare una fake news: manipolazione della vita privata“, ribadendo così che assolutamente non è incinta e che anzi le sue foto sono state ritoccate ad arte. ...

Marica Pellegrinelli non è incinta : nessun quarto figlio per Eros : Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti: si parlava di gravidanza ma lei smentisce Diva e Donna aveva ipotizzato una possibile terza gravidanza di Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti. I due si trovavano in vacanza ad Abu Dhabi e dalle foto in costume si intravedeva un pancino sospetto. La Pellegrinelli posta sulle sue […] L'articolo Marica Pellegrinelli non è incinta: nessun quarto figlio per Eros proviene da ...