Marco D’Amore e Salvatore Esposito sul set di Gomorra 4 | l’Immortale regista a Bologna?

Tutti pazzi de Il Miracolo : da Stefano Accorsi a Jovanotti e Marco D’Amore - ecco il giudizio delle star : La serialità italiana è cresciuta e ha superato quel limite di trash e di noia che l'ha contraddistinta negli anni e Il Miracolo ne è la prova. La rivoluzione iniziata con Gomorra (volente o nolente, è così) continua con le serie tv e non solo con le produzioni originali Sky ma anche con i prodotti Rai che tanto sono piaciuti all'estero e che sono stati acquistati nei mesi scorsi (a cominciare da La Porta Rossa e finendo a Rocco ...

Marco Bocci sta meglio e fa un gesto d’amore per i bambini malati : Marco Bocci finalmente sta meglio e, insieme a Laura Chiatti, ha deciso di fare un gesto d’amore per i bambini malati. Nelle ultime due settimane l’attore è stato ricoverato presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia, dopo essere arrivato al pronto soccorso con febbre alta e mal di testa. In cura nel reparto Malattie Infettive, Bocci avrebbe contratto – secondo fonti ospedaliere non ufficiali – ...

Gomorra 4 sarà diversa per Marco D’Amore : “Una serie ha il compito di suggerire e non di insegnare” : Si è già calato perfettamente nei panni del regista di Gomorra 4 Marco D'Amore e non manca occasione per ribadire il fatto che questa serie per lui avrà un sapore diverso quest'anno. I fan sono contenti perché il loro Ciro l'Immortale tornerà ma non come avrebbero voluto ovvero ripescato da Genny poco più in là in mare, ma dietro la macchina da presa al fianco di Francesca Comencini e Claudio Cupellini, firme già note della serie. Lo scorso 9 ...

Afef festeggia 20 anni d’amore con Marco Tronchetti Provera : L’ex top model Afef festeggia 20 anni d’amore con Tronchetti Provera . Si sono conosciuti nel 1998 quando lei conduceva la trasmissione tv “Nonsolomoda” e lui era nel consiglio di amministrazione di Mediobanca. Afef e Marco Tronchetti Provera avevano avuto in precedenza unioni e con figli, insieme non ne hanno avuti e le nozze sono state celebrate in famiglia. Sempre complici e riservati, solo ora, dopo vent’anni di unione, si mostrano ai ...

Gomorra 4 : riprese al via tra Napoli - Bologna e Londra. Nuovo ruolo per Marco D’Amore : Marco D'Amore Inizieranno alla metà di aprile le riprese della quarta stagione di Gomorra – La serie. Dopo l’inaspettata morte di Ciro (Marco D’Amore) che ha chiuso la terza stagione, Genny (Salvatore Esposito) e Patrizia (Cristiana Dell’Anna) devono stabilire un Nuovo equilibrio nel sistema, mentre Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna) hanno confermato la posizione del loro clan nel centro di Napoli. Nuove minacce e nemici ...

GOMORRA 4/ Al via riprese e casting : la quarta stagione vola a Londra - Marco D’Amore debutta alla regia : Il cast di GOMORRA 4 torna sul set per le prime riprese della nuova stagione, cosa ne sarà di Genny e di Ciro? Salvatore Esposito stuzzica i fan mentre Marco D'Amore torna da regista(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:30:00 GMT)

Marco D’Amore torna in Gomorra 4 mentre Sky pensa già alla quinta stagione : Sono grandi notizie quelle che arrivano dagli Usa: Marco D'Amore torna in Gomorra 4. Deadline riporta una serie di rivelazioni esclusive sulla nuova stagione della serie Sky a cominciare dal fatto che proprio l'attore che per tre anni ha prestato il volto a Ciro l'Immortale tornerà sul set ma non per la resurrezione del suo personaggio ma per un ruolo inedito. A quanto pare l'attore napoletano sarà sul set a partire da metà aprile non per un ...