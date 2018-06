Marchisio in visita alla Jacademy di Tokyo

calcioweb.eu

: #Marchisio visita la JAcademy in Giappone: «Sempre felice con i colori della #Juve» - JuveConnect : #Marchisio visita la JAcademy in Giappone: «Sempre felice con i colori della #Juve» -

(Di sabato 2 giugno 2018) Una giornata speciale per Claudioe ladi. Questa mattina, il centrocampista bianconero, che si trova in vacanza in Giappone con la propria famiglia, ha deciso di dedicare una mattinatagiapponese, regalando sorrisi e momenti indimenticabili a 40 dei suoi allievi. Non solo tanti autografi, foto e abbracci:ha anche partecipato a esercizi in campo, dando consigli e motivando i ragazzi. Un’esperienza fantastica non solo per i giocatori dell’Academy, ma anche per il “principino”, che, attraverso i propri social, ha voluto ringraziare i bambini giapponesi per il tantissimo affetto ricevuto. (AdnKronos) L'articoloindiCalcioWeb.