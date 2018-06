Maltrattamenti casa-famiglia | la figlia di un ospite | ' Ora mille cose a cui pensare'

Catania - spari contro casa di una maestra sospesa per Maltrattamenti : Catania, spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti Catania, spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti Continua a leggere L'articolo Catania, spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti proviene da NewsGo.

ORRORE ALLA CASA PER ANZIANI DI SAN LAZZARO/ Maltrattamenti e torture - sputi e schiaffi ai pazienti : ORRORE ALLA CASA per gli ANZIANI di San LAZZARO. Il titolare intercettato: “Devi ridurli come zombie”. Gravissimi Maltrattamenti nei confronti di alcuni ANZIANI in una CASA di riposo(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 23:42:00 GMT)

Catania - spari contro casa di una maestra sospesa per Maltrattamenti su alunni : Tre colpi di arma da fuoco sono stati esplosi durante la notte contro la porta di casa della donna ad Aci Catena, nel Catanese. La 59enne è indagata per maltrattamenti e lesioni volontarie nei confronti dei suoi piccoli alunni e per questo soggetta a misura interdittiva dalla professione per dodici mesi.Continua a leggere

“Se muore un rompic… in meno” : Maltrattamenti su anziani in casa di riposo - 3 arresti : Per i carabinieri di Bologna nella struttura per anziani c'era "terrorismo psicologico" e "disumano cinismo". In particolare il titolare avrebbe somministrato farmaci arbitrariamente agli ospiti per renderli più docili. Coinvolto anche un medico per il quale è stata disposta la misura dell'interdizione dalla professione medica.Continua a leggere

Sospesa per Maltrattamenti contro gli alunni - spari contro casa della maestra a Catania : Tre colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la notte scorsa contro l'abitazione dell'insegnante di scuola elementare 59enne del Catanese Sospesa nei giorni scorsi per un anno per maltrattamenti e lesioni volontarie aggravate nei confronti dei suoi alunni. La donna ha presentato stamane una denuncia ai carabinieri dicendo di aver sentito delle esplosioni. Fori di proiettile sono stati trovati sulla porta di casa.

Mirandola - il bimbo scappato di casa affidato ai servizi sociali. Si temono Maltrattamenti : Il bambino pachistano scomparso venerdì a Mirandola (Modena) e ritrovato domenica a Porto Garibaldi di Comacchio (Ferrara) è stato affidato ai servizi sociali. La decisione è stata presa “in attesa che vengano acclarati tutti gli aspetti relativi alle motivazioni dell'allontanamento e alla permanenza sul territorio ferrarese, non trascurando la possibilità che sia stato aiutato da qualcuno nel corso di queste giornate”.Continua a leggere

Maltrattamenti in casa di riposo nell’Aretino : sette indagati : Maltrattamenti in casa di riposo nell’Aretino: sette indagati Il Gip, dopo le indagini della Procura di Arezzo, ha deciso di vietare l'esercizio della professione sanitaria per sei dipendenti. Indispensabili per le indagini le telecamere installate dai carabinieri che hanno registrato le crudeltà nei confronti degli ...

Maltrattamenti nella casa famiglia - ma è ancora aperta : la denuncia a Le Iene : nella casa famiglia 'Il Sorriso' di Montiano, provincia di Forlì-Cesena, accadeva di tutto. Ai danni dei giovani ospiti venivano infatti effettuate minacce e anche pestaggi . I due titolari sono sotto ...

DONNA ACCOLTELLATA IN CASA A GENOVA/ Ultime notizie : si cerca il marito - già denunciato per Maltrattamenti : GENOVA, DONNA trovata morta in CASA in via Fillak, quartiere Sampierdarena: inqirenti confermano pista omicidio, nessuna traccia del marito dopo una presunta lite con la vittima.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:00:00 GMT)