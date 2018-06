Malore mentre sta per tuffarsi in mare | muore a Tirrenia 

Si accascia al centro commerciale mentre fa la spesa e muore : Sofia uccisa da Malore misterioso : Una sospetta embolia polmonare ha ucciso all'improvviso Sofia Ponchia, 23 anni. La giovane si era sentita male domenica al centro commerciale Le Brentelle di Padova. Inutili i tentavi di salvarle la vita. I genitori hanno deciso di donare gli organi.Continua a leggere

Malore mentre nuota in mare - addio alla docente e ricercatrice Monia Andreani : La 45enne Monia Andreani, molto conosciuta anche per l'impegno nel volontariato, è rimasta per diverso tempo con la testa in acqua dopo un Malore improviso. Nonostante i soccorsi e il ricovero in ospedale, medici hanno decretato la sua morte cerebrale e i parenti hanno autorizzato l'espianto degli organi.Continua a leggere

Fano - Malore mentre nuota : morte cerebrale per Monia Andreani/ Da genitori via libera a espianto degli organi : Fano, malore mentre nuota: morte cerebrale per Monia Andreani. I medici: "Quadro clinico non recuperabile". Dai genitori della docente via libera a espianto degli organi. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:01:00 GMT)

Napoli - centauro 82enne si schianta Forse un Malore mentre guidava : Un 82enne napoletano è in prognosi riservata, ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli, a seguito di un incidente stradale. L'anziano era alla guida di uno scooter Piaggio, questo pomeriggio, e ...

Pozzuoli - ha un Malore mentre gioca a calcio : muore 17enne : Il ragazzo si è accasciato a terra mentre giocava a pallone. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo

Pozzuoli - ha un Malore mentre gioca a calcetto : muore 17enne : Il ragazzo si è accasciato a terra mentre giocava a pallone. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo

Malore mentre guida lo scuolabus : «Sante è morto - ma ha salvato prima i bimbi» : Si è comportato da vero e proprio eroe, mettendo in salvo i bambini prima di lasciare questo mondo. Sante Quaranta, 65 anni, di Fasano (Brindisi), era infatti alla guida di uno scuolabus,...

San Giuliano Terme - Malore mentre gioca a calcio con gli amici : Pietro muore e 33 anni : Tragedia in campo ad Asciano, dove Pietro Bellè, 33enne di San Giuliano Terme, è deceduto dopo essere stato colpito da un malore improvviso mentre giocava a calcio con gli amici. Non aveva evidenti problemi di salute né alcun sintomo che potesse far presagire quanto accaduto. "Una serata assurda".Continua a leggere

Caorle - ha un Malore mentre è in barca con la fidanzata : cade in acqua e muore : Un operaio di 47 anni è morto mentre era in barca sul canale dei Lovi insieme alla compagna. Pare sia stato colpito da un malore improvviso, finendo in acqua. Inutili i tentativi di rianimazione. Sul caso indagano i carabinieri per stabilire le cause precise del decesso.Continua a leggere

Civitanova - Malore mentre è in palestra : Agnese muore a 27 anni : Lutto a Pollenza, dove viveva Agnese Brachetti, 27 anni, morta mentre si trovava in una palestra di Civitanova. Forse ha avuto un arresto cardiaco. La famiglia ha chiesto che venga svolta sul suo corpo l'autopsia per chiarire le cause del suo decesso. Tra qualche giorno avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno.Continua a leggere

Messina - Malore mentre è una festa con gli amici : morta una bambina di 5 anni : Una bambina di 5 anni è morta dopo essersi sentita male mentre si trovava ad una festa con gli amici in un locale di Saponara, Messina. Inutile la corsa in ospedale. La Procura ha aperto un'inchiesta per far luce sulle cause del decesso. Tra le prima ipotesi ci sarebbe lo choc anafilattico.Continua a leggere