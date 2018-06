Madri di Tiananmen a Xi Jinping | Il massacro del 4 giugno un crimine contro l' umanità

asianews

: Il 35maggio - il 4 giugno - si avvicina. Le madri di Tienanmen scrivono a Xi Jinping - simopieranni : Il 35maggio - il 4 giugno - si avvicina. Le madri di Tienanmen scrivono a Xi Jinping -

(Di sabato 2 giugno 2018) 'In questi ultimi 29 anni - continua la lettera - dal governo che è al potere nessuno ci ha mai domandato nulla, nessuno ha chiesto scusa… È come se ilche ha scioccato il mondo non ...