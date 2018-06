M5S | “Nelle regioni non faremo sconti a Lega”

meteoweb.eu

: C’è poco da stare allegri con questo nuovo scenario: volete voi una maggioranza parlamentare Lega-M5s per i prossim… - renatobrunetta : C’è poco da stare allegri con questo nuovo scenario: volete voi una maggioranza parlamentare Lega-M5s per i prossim… - riccardo_fra : È un momento storico: i cittadini entrano nelle istituzioni. #Conte sarà un premier politico che, con fermezza e on… - beghin_t : #Mattarella è uscito allo scoperto: per lui gli interessi dell’#Europa vengono prima di quelli dell’#Italia.E’ clam… -

(Di sabato 2 giugno 2018) Roma, 2 giu. (AdnKronos) – Alleati al governo, ‘rivali’ in regione. E’ il destino di M5S e Lega, azionisti del neonato esecutivo ‘del cambiamento’ guidato da Giuseppe Conte ma competitor in diverse realtà locali. A partire da quelledove il Carroccio è saldamente al timone, come la Lombardia, cuore del leghismo di governo, mentre il Movimento 5 Stelle è all’opposizione. Nella regione amministrata da Attilio Fontana i grillini – nonostante il sodalizio su cui si regge il governo nazionale – non intendono fareai leghisti. A mettere le cose in chiaro è il consigliere regionale M5S Massimo De Rosa, ex deputato: “Il patto tra Lega e Forza Italia reggerà, non credo a un ribaltone in regione – dice all’Adnkronos – Ma il partito di Salvini non può essere ‘governo del cambiamento’ a livello ...