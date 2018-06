M5S : "Nelle regioni non faremo sconti a Lega" : Alleati al governo, 'rivali' in regione . E' il destino di M5S e Lega, azionisti del neonato esecutivo 'del cambiamento' guidato da Giuseppe Conte ma competitor in diverse realtà locali. A partire da ...

Governo M5S-Lega - Di Maio : "O si chiude nelle prossime 24 ore o mai più"/ Nodo Savona - "noi siamo orgogliosi" : Governo MS5-Lega, Salvini vs Mattarella: resta il Nodo Savona sulla scelta dei ministri. Giorgia Meloni appoggia il leader del Carroccio, Casaleggio è fiducioso...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:24:00 GMT)

Governo : M5S porta nelle piazze del Veneto il contratto : Venezia, 18 mag. (AdnKronos) – Il Movimento 5 Stelle porta in piazza il contratto per il Governo del cambiamento. Sabato 19 e domenica 20 maggio i portavoce del Movimento 5 Stelle e gli attivisti saranno nelle piazze di tutto il Veneto per far conoscere ai cittadini i contenuti del contratto.Consiglieri comunali, consiglieri regionali, parlamentari ed eurodeputati saranno assieme agli iscritti e agli attivisti per far conoscere alla ...

Governo : M5S porta nelle piazze del Veneto il contratto (2) : (AdnKronos) - “Basta leggere il contratto per sentirsi parte di questa ondata di cambiamento che sta per infrangersi sulle speranze di chi voleva che tutto restasse così come era – annunciano i 5 Stelle - possiamo sentirci orgogliosamente italiani, pronti a entrare in una nuova era, e tutti assieme

Contratto di governo M5S-Lega : via al referendum online - sabato e domenica il voto dei militanti nelle piazze : ... , la riduzione della pressione fiscale con l'introduzione di una flat tax che rispetti il criterio della progressività, il taglio dei costi della politica la cyber security, ma soprattutto ...

Regione Lazio - le larghe intese di Zingaretti : centrodestra e M5S fanno il pieno di poltrone nelle commissioni : Le larghe intese Zingarettiane nel Lazio portano tante poltrone ai partiti di centrodestra e al Movimento 5 Stelle, oltre a una commissione delicatissima come quella della Sanità nelle mani di Forza Italia. E così l’anatra zoppa che avrebbe dovuto condannare il rieletto governatore Nicola Zingaretti a una rapida sfiducia si sta via via trasformando in una gallina dalle uova d’oro per i consiglieri laziali. Con l’eccezione dei meloniani di ...

Enrico Mentana : 'Lega-M5S - voci su una rottura già nelle prossime ore'. Salvini e Di Maio - niente accordo? : La bomba, Enrico Mentana la sgancia nell'apertura dell'edizione delle 20 del suo TgLa7. Al centro, ovviamente, c'è la politica, i tentativi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio di cercare un accordo per far partire il governo. Accordo che però, per Mitraglietta, ora sarebbe lontanissimo. 'Ci sono segni concreti di una ...

Palermo : M5S - buco da 35 milioni di euro nelle casse del Comune : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) – “Ammonta a 35 milioni di euro il buco del bilancio del Comune di Palermo”. E’ la denuncia del M5S. “La cosa grave è che nei prossimi giorni (il 10 maggio) si svolgerà la prima udienza e che ‘ ad oggi ‘ non è stato considerato alcun accantonamento di somme nel cosiddetto ‘fondo rischi’, dice il capogruppo M5S Ugo Forello. “A ciò, si aggiunge che con la ...

Giornata di tensione anche in Parlamento : M5S-Dem ai ferri corti sui ruoli nelle presidenze : I dem accusano i Cinquestelle di aver cambiato i patti per l'elezione di un esponente Pd alla vicepresidenza della Camera - Si complica sempre di più la partita per la formazione del nuovo governo, ...