M5s in piazza a Roma per la ' festa del governo del cambiamento'

M5s - Di Maio e Grillo in piazza a Roma : Il ministro del Lavoro e Sviluppo e leader dei 5 stelle Luigi Di Maio è con Beppe Grillo e il sindaco di Roma Virginia Raggi alla manifestazione #IlMioVotoConta, promossa a Roma alla Bocca della ...

Tricolore e bandiere M5s - la piazza grillina : Dalla protesta alla festa, dalla rabbia all'euforia. piazza Bocca della Verità è già gremita di supporter grillini venuti da tutta Italia per celebrare la nascita del 'governo del cambiamento' di cui ...

Festa del M5s - piazza gremita a Roma - : In migliaia a piazza Bocca della Verità. Dietro il palco spicca un cartello con la scritta "il mio voto conta" mentre i militanti sventolano decine di Tricolori e di bandiere del Movimento. Atteso l'...

M5s in piazza a Roma : dall'impeachment alla festa dell'orgoglio grillino : Accantonato il tema iniziale della manifestazione, i pentastellati hanno festeggiato la nuova fase storica del MoVimento -

M5s - festa del governo del cambiamento : in migliaia in piazza Bocca della Verità : Dalla protesta alla festa, dalla rabbia all’euforia. piazza Bocca della Verità a Roma è già gremita di supporter grillini venuti da tutta Italia per celebrare la nascita del ‘governo del cambiamento’ di cui il M5S è azionista di maggioranza. Tricolori e vessilli del Movimento 5 Stelle colorano la piazza romana: l’appuntamento, voluto da Luigi Di Maio dopo l’iniziale stop del Colle all’esecutivo giallo-verde per via del caso ...

Manifestazione M5s a Roma/ Facebook video - Grillo in piazza : da mobilitazione #IlMioVotoConta a festa governo : Manifestazione M5s a Roma oggi, 2 giugno 2018. Anche Beppe Grillo in piazza: da mobilitazione #IlMioVotoConta a festa governo.

Il M5s festeggia in piazza la presa del potere : Il premier Giuseppe Conte ha ricevuto giovedì sera l’incarico a formare il governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il

Nuovo governo : M5s annuncia festa in piazza il 2 giugno : Paolo Savona, il professore anti-euro cui Sergio Mattarella aveva negato l'Economia: avra' la delega alle Politiche europee. Ecco le prime parole del Nuovo premier: 'Lavoreremo intensamente per ...

Governo : Martina - in piazza 1°giugno - alternativa a Lega-M5s : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Venerdì primo giugno a Roma e in contemporanea a Milano ci saranno due grandi manifestazioni. Ci andremo con la Costituzione in mano, per confermare che il nostro è un grande Paese che ha fiducia nel progetto europeo, che noi vogliamo scommettere ancora con la nostra presenza dentro al progetto europeo e che lo vogliamo fare difendendo la Costituzione e le regole democratiche”. Lo ha detto il ...

Governo : M5s - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - Fico sarà alla parata/rpt : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Sabato 2 giugno ci vediamo tutti insieme a Roma in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Organizzatevi con le macchine, con i treni, con i pullman, con blablacar, ma è importantissimo che siate presenti! Rivolgetevi ai portavoce regionali per avere più informazioni sulla logistica. sarà una manifestazione assolutamente pacifica e democratica”. E’ quanto si ...

Governo : M5s - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - ci sarà anche Fico : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Sabato 2 giugno ci vediamo tutti insieme a Roma in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Organizzatevi con le macchine, con i treni, con i pullman, con blablacar, ma è importantissimo che siate presenti! Rivolgetevi ai portavoce regionali per avere più informazioni sulla logistica. sarà una manifestazione assolutamente pacifica e democratica”. E’ ...

Governo : M5s - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - ci sarà anche Fico (2) : (AdnKronos) – “Però -si legge sul blog M5S- quello che è accaduto domenica è un fatto grave che ci deve fare riflettere. Il problema non è Paolo Savona, non è il nome di un ministro e non è nemmeno chi ha vinto tra Di Maio e Salvini. Qui il tema è che si è detto no al cambiamento che è stato votato il 4 marzo. Il ministro dell’economia che abbiamo individuato insieme alla Lega è un profilo altissimo, con le competenze adatte ...