M5s | Di Maio ringrazia Mattarella | “Da oggi lo Stato siamo noi” Grillo con la

ilfattoquotidiano

: Di Maio l'ha voluto al governo a ogni costo, ma per il regolamento del M5S non ci dovrebbe stare per i suoi problem… - giornalettismo : Di Maio l'ha voluto al governo a ogni costo, ma per il regolamento del M5S non ci dovrebbe stare per i suoi problem… - repubblica : Nasce il governo Conte, Di Maio e Salvini vice. Ecco i ministri dell'esecutivo M5s-Lega [news aggiornata alle 23:41] - RaiNews : #M5s, Di Maio in diretta Facebook dal Mise: 'Il Jobs Act va rivisto, c'è troppa precarietà'. 'Via a spesometro e in… -

(Di sabato 2 giugno 2018) La squadra di governo del M5s e l’inno di Mameli. È il momento clou della festa del cambiamento dei pentastellati. Dalla protesta alla festa, dalla rabbia all’euforia. Piazza Bocca della Verità a Roma è gremita di supporter grillini venuti da tutta Italia per celebrare la nascita della terza Repubblica. Tricolori e vessilli hanno colorato la piazza romana: l’appuntamento, voluto da Luigi Didopo l’iniziale stop del Colle all’esecutivo giallo-verde per via del caso Savona, ha subito un cambio di registro, trasformandosi da momento di protesta contro la scelta Quirinale a occasione per festeggiare l’approdo dei 5 Stelle al governo. L’impeachment e le invettive contro il presidente della Repubblica Sergiosono ormai un ricordo del passato. Che èto sul palco dal vicepremier Luigi Die anche da Beppe. Poi la promessa del ministro per i ...