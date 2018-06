M5s | Di Maio ' Da oggi lo Stato siamo noi Ieri è nata la terza Repubblica che festeggiamo

Festa M5s - Di Maio 'Da oggi lo Stato siamo noi' : ... tuona poi riferendosi al momento in cui Conte, di fronte a no di Mattarella a Savona all'Economia, aveva rinunciato all'incarico. 'Se questa è una Repubblica parlamentare - ha concluso - l'unico ...

Festa M5s - Di Maio : siamo appena a inizio : 21.03 Piazza della Bocca della Verità affollata, a Roma, per la mani Festa zione del M5S. Sul palco, in attesa dei big e di Beppe Grillo, un manifesto con il tricolore e lo slogan "Il mio voto conta". Il vicepremier Di Maio è stato accolto dagli applausi e dai cori, "Luigi, Luigi". "Ci sono molte aspettative, lo sappiamo, abbiamo appena iniziato", ha detto.

M5s - festa del governo del cambiamento. Di Maio : “Ci sono molte aspettative - lo sappiamo” : Dalla protesta alla festa , dalla rabbia all’euforia. Piazza Bocca della Verità a Roma è gremita di supporter grillini venuti da tutta Italia per celebrare la nascita del ‘ governo del cambiamento’ di cui il M5S è azionista di maggioranza. Tricolori e vessilli del Movimento 5 Stelle colorano la piazza romana: l’appuntamento, voluto da Luigi Di Maio dopo l’iniziale stop del Colle all’esecutivo giallo-verde per via del caso Savona, ...

Luigi Di Maio su Jobs Act e redditometro/ Il leader M5s : “Troppa precarietà - la gente non ha più certezze” : Luigi Di Maio su Jobs Act e redditometro . Il leader M5S: “Troppa precarietà , la gente non ha più certezze” . Video pubblicato su Facebook dal neo ministro del lavoro e dello sviluppo(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:12:00 GMT)

M5s - Di Maio su Facebook : "Il Jobs Act va rivisto - c'è troppa precarietà" : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre", afferma Luigi Di Maio. "Tra le iniziative da ...