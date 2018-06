L’uscita de La Casa di Carta 3 anticipata al 2018? Netflix interviene e fa chiarezza sui

optimaitalia

(Di sabato 2 giugno 2018) La grande attesa per l'uscita de Ladi3 suha generato parecchia confusione nel pubblico, soprattutto in Spagna e nella penisola iberica in generale: questa settimana sono emerse voci riportate da diversi siti nazionali spagnoli e portoghesi secondo le quali l'attesissima terza stagione de Lade Papel sarebbe stata pubblicata il 29 settembre di questo stesso anno, dunque molto prima del previsto.Sebbene l'idea di un anticipo dell'uscita de Ladi3 possa entusiasmare i fan in attesa spasmodica dei nuovi episodi,non fa marcia indietro: la produzione della terza stagione, annunciata alla stampa peraltro solo lo scorso aprile, non è ancora iniziata.Le riprese della terza parte della serie, inizialmente concepita come un'unica stagione per Antena3 e poi divisa in due parti al momento dell'arrivo su, non sono ancora ...