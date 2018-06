L' ombra del reclutamento di mercenari sulla neoministra della Difesa Elisabetta Trenta

Spagna - l'ombra della paralisi : è il giorno più lungo di Rajoy : ... su un popolazione di 44 milioni, e per non avere protetto la Spagna dalla bufera finanziaria, ora è lui il presidente del Governo arrivato al capolinea, benché tutte le sue ragioni del mondo. Come ...

Le zone d'ombra della Commissione adozioni internazionali : Bambini cambogiani sottratti ai genitori naturali, frode e corruzione, omessa vigilanza... Ecco i tre i fronti critici apertisi negli ultimi mesi

Aamps libera le strade del quartiere Corea dagli ingombranti : Prosegue l'intensa attività di Aamps per liberare le strade di Livorno dalla presenza degli ingombranti, troppo spesso abbandonati illegalmente nei pressi dei vecchi cassonetti per l'indifferenziata o ...

L'ombra della Cina sui servizi segreti francesi : Parigi. Potrebbe essere la trama di un avvincente romanzo di spionaggio, ma la vicenda che sta imbarazzando i vertici dello stato francese è assolutamente reale. Secondo quanto rivelato dal Monde e dalla trasmissione televisiva Quotidien, due ex agenti della Dgse, l’intelligence esterna di Parigi, s

Donnaruma e l'ingombrante peso della corona Video : Ci risiamo, un anno dopo la calda estate milanista, il caso Donnaruma è tornato alla ribalta. Sabato si giochera' la Finale Champions League [Video] tra Real e Liverpool, in estate ci sara' il mondiale per molti ma, ahinoi, non per tutti, il Napoli trema per il probabile addio di Sarri, poi c'è Buffon che, dopo il grande congedo dalla Juventus, a breve dira' che tipo di futuro lo aspetta se il ritiro dal calcio o il biennale con il Paris St. ...

Edward Luttwak - la profezia dell'economista e l'ombra nera della miseria : 'Italia - uno Stato fallito' : ... 'Il rischio, visto fuori dall'Italia, è che ci sarà uno Stato fallito, perché si propone di aumentare le spese e non di ridurle, invece di fare progetti per rilanciare economia' #dimartedì pic.

Falcone e Borsellino - il viaggio degli studenti sulla Nave della legalità : “La mafia è meno teatrale - oggi agisce nell’ombra” : Migliaia di studenti sono salpati sulla Nave della legalità diretti a Palermo per commemorare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a 26 anni dal loro assassinio. “Non vediamo più la teatralità e la violenza che l’ha contraddistinta, ma la mafia c’è, opera sottobanco nei settori legati all’economia” dicono. “Falcone e Borsellino ci insegnano che la giustizia va preservata”. L'articolo Falcone e ...

Playoff Serie B - sull’ultima promozione l’ombra del tribunale : Bari-Cittadella al San Nicola - ma padovani pronti al ricorso : L’ultima promozione in Serie A si gioca (pure) in tribunale: quest’anno il verdetto del campo rischia di essere sub iudice. Sabato 26 maggio iniziano i Playoff di Serie B: il primo turno preliminare è Bari-Cittadella, allo stadio San Nicola in Puglia, ma i campi avrebbero potuto benissimo essere invertiti. E non è neppure del tutto escluso che lo siano, di qui al giorno della partita. I biancorossi, infatti, rischiano una penalizzazione per ...

Presentata alla Camera di Commercio di Napoli la 17° edizione di 'Moda all'ombra del Vesuvio "Premio Giovani talenti della Moda' : ... mentre un riconoscimento speciale è andato a Mauro Limongi , imprenditore calabrese e referente nazionale dell'Osservatorio Internazionale per l'Economia del Mare. «Valorizzare i talenti esordienti ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il Consiglio di conciliazione : che poteri avrà - l'ombra del modello-Napolitano : Nel contratto concluso tra Salvini e Di Maio per il governo gialloverde c'è qualcosa che non s'era mai visto prima. No, non i tagli alle tasse, pure quelli una 'prima' assoluta se andranno davvero in ...

Toppa sì – toppa no? Questo è il problema della nuova maglia della Juventus : i tifosi si ribellano allo sponsor ‘ingombrante’ : Una nuova maglia per la Juventus, ma la novità non raccoglie solo consensi: i tifosi infuriati per la ‘toppa’ si ribellano, ecco l’hashtag diventato virale in poco tempo Come ogni maglia nuova che si rispetti anche quella della Juventus, presentata ieri, ha raccolto consensi e dissensi tra i tifosi. La presentazione della nuova t-shirt bianconera, per la stagione 2018/2019 (che debutterà nel match contro il Verona sabato), ha ...

Terni - ombra della Mafia in carcere - Penitenziaria intercetta capi della Sacra Corona Unita