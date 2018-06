Lo stratega di Trump rivela | Lega-M5S? Li ho sposati io

ilgiornale

(Di sabato 2 giugno 2018) Roma - Steve Bannon rivendica con orgoglio la paternità del governo tra. Che l'ideologo del sovranismo americano sia un tifoso dell'alleanza tra leghisti e grillini non è una novità. Ma ora, in un'intervista al New York Times, Bannon svela di aver svolto un ruolo centrale, quasi decisivo, nel patto tra Matteo Salvini e Luigi di Maio.Una moral suasion che l'exdipare abbia esercitato soprattutto nei confronti del segretario del Carroccio nei giorni successivi al voto del 4 marzo. L'incontro sarebbe avvenuto a Milano: Bannon, a suo dire, si sarebbe sforzato per spingere i leghisti a siglare un'intesa con il. In effetti, l'11 marzo, una settimana esatta dopo il voto, Bannon esortavaad andare insieme al governo. "Siete i primi a poter davvero rompere il paradigma sinistra-destra - avrebbe detto ai suoi interlocutori, come racconta al Nyt -. Potete ...