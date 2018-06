Lo Sport e non solo come strumento di valorizzazione del territorio; nasce a Enna ' 018

Non solo Sport. Partorito il Governo. Torna il prof Conte - con Salvini e Di Maio 'suoi' vice primi ministri. : LA CRONACA DAL DIVANO . Il governo oggi non c'è, domani pure. Quanto ci piacerebbe interpellare i nostri maestri. Come quel Niccolò , segretario fiorentino, fondatore della scienza politica, e che di codesti soggetti , forse, mai ha visto , neppure, l'ombra. E del resto dove li si poteva andare a cogliere se non qui, nel Belpaes e, che quando s'agita scuote l'albero d'...

PoliSportiva Olympia Agnone : Il 2 Giugno al via il 9° TORNEO NAZIONALE L'ATENE DEL SANNIO : "Sarà una grande giornata di sport" commenta l'organizzatore Fernando Sica, "una giornata all'insegna del fair " play, dell'amicizia sarà un momento di aggregazione dove poter socializzare ed ...

Giro d’Italia 2018 - non solo l’impresa di Froome : nella dignità di Chaves - Yates e Pinot l’essenza dello Sport - quando la sconfitta è comunque un successo : Giro d’Italia 2018, altro che “sconfitta”: Esteban Chaves, Simon Yates e Thibaut Pinot concludono la corsa rosa con una sconfitta che è comunque un successo Il Giro d’Italia 2018 verrà sempre ricordato certamente per la grande impresa di Chris Froome che ha conquistato la maglia rosa nella tappa di Bardonecchia con un’azione leggendaria, attaccando da solo sullo sterrato del Colle delle Finestre a 82km del traguardo ...

Sandro Sabatini a Blogo : "Non lascio Mediaset - vorrei fare qualcosa extra Sport. Buffon dopo Real-Juve? Ho mancato di rigore giornalistico" : L'assunzione a Tuttosport, l'esperienza come addetto stampa dell'Inter (1994-2001), quindi gli undici anni a Sky (2004-2015), fino al passaggio a Mediaset, dove negli ultimi tre anni (o quasi) ha condotto le serate di Champions League in chiaro e sulla pay tv Premium. Ed ora, a giugno, arriveranno i Mondiali, che seguirà da Milano. Nell'intervista di Blogo Sandro Sabatini traccia il bilancio della copertura della Champions operata dal ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Vi chiedo comprensione - un dramma Sportivo. Sono svuotato e sto male - non so i motivi” : Fabio Aru è andato letteralmente in crisi durante la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha tagliato il traguardo di Sappada con 20 minuti di ritardo dalla maglia rosa Simon Yates. Giornata davvero terribile per il sardo che non ha cercato scuse nelle dichiarazioni post-gara: “Oggi è stata una giornata veramente dura, sia sotto il profilo fisico che psicologico. Voglio ringraziare i miei compagni ...

Dovizioso : le motivazioni e le distrazioni non solo Sportive : I piloti non sono dei robot Siamo solo alla 6° gara della stagione del Motomondiale e, come ogni anno, le

Sacchi : 'Sarri ha già vinto - in Italia non c'è cultura Sportiva' : Il Napoli è arrivato a pochi punti da un club che ha una storia enorme ed è tra le più ricche del mondo. Bisogna credere nelle idee e nel lavoro, consapevoli che se uno spende 3 volte quello che ...

Dal bullismo al femminicidio - Sport e istituzioni in campo contro la 'cultura del non rispetto' : Felice Mariani, Presidente del Comitato Organizzatore, e numerose personalità del mondo della politica e delle istituzioni come l'Assessore allo sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini ...

Non solo Sport. F1 : così non piaci più. Alla Signora il settimo Scudetto. Champion volley : Lube con onore. : E dunque anche di sport. Del suo sport più rappresentativo. E ora che stiamo , dolorosamente, accertando la nostra decadenza, si invita a risparmiare lamenti per , prevedibili, sviluppi ...

Serie A Fiorentina - Sportiello : «Delusi di non aver centrato l'Europa» : FIRENZE - ' 'Questa sconfitta è molto amara perché avremmo voluto accontentare una città e una tifoseria fantastica. È stato comunque un percorso indimenticabile, vogliamo lo sia fino in fondo'' . Il ...

Infanzia - Save the Children : Italia paese vietato ai minori - oltre la metà non legge un libro - quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa Sport : Un paese vietato ai minori, dove quasi 1 milione e trecentomila bambini e ragazzi[1] – il 12,5% del totale, più di 1 su 10 – vivono in povertà assoluta, oltre la metà non legge un libro, quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport. Ma, soprattutto, un paese dove i minori non riescono a emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità educative e spazi per svolgere attività sportive, artistiche e ...

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé Edition 1 - quando Sportiva non è mai abbastanza : Notizia numero uno: al Salone di Ginevra, Mercedes ha presentato la Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, una specie di anti-Panamera – almeno nella testa degli uomini della Stella. Una versione ipervitaminizzata dalla CLS? Sostanzialmente sì: stesso telaio, stesso motore (per la versione entry level della GT 4-Door – lo stesso della CLS AMG), linea molto molto simile e interni quasi identici. Mercedes, tuttavia, tratta le due auto come ...

Il Parma ci riprova : vinta 6asta per comprare il 'suo' centro Sportivo. Ma la partita non è finita... : La sconfitta di Cesena forse brucia di meno. Ma il Parma vorrebbe tornare in serie A da proprietaria del "suo" centro sportivo, anche se dovrà lottare fino all'ultimo per la promozione diretta in ...

Anche oggi 9 maggio problemi EA Sports : server FIFA 18 non disponibili : Sopraggiunti problemi EA Sports in queste stesse ore del 9 maggio, dovuti probabilmente ad un sovvraccarico dei server di riferimento. Al momento non sembrano esserci, o comunque ravvisate, operazioni di manutenzione che possano giustificare i disservizi di cui stanno facendo esperienza alcuni giocatori, ragion per cui, per adesso, le cause dei problemi EA Sports risultano ignoti, Anche se ad una prima rilevazione paiono riconducibili a FIFA 18, ...