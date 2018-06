L’Italia lo schernisce | Nizza lo adora | bellissimo striscione dei tifosi francesi nei

sportfair

(Di sabato 2 giugno 2018) Dal bruttoesposto a San Gallo a quello srotolato a, Balotelli tocca con mano le notevoli differenze Unoche avrà fatto sicuramente piacere a Mario Balotelli, un messaggio bello e toccante mandato daidelall’indirizzo dell’attaccante azzurro, sceso ieri in campo contro la Francia proprio nello stadio che è stato suo fino a qualche settimana fa. “Pelle nera, sangue rosso. Mario qua sei il capitano” lodei fan, completamente diverso rispetto a quello esposto a San Gallo da alcuni sostenitori azzurri: “Il mio capitano ha sangue italiano“. Balotelli lo ha notato, rispondendo per le rime su Instagram: “Siamo nel 2018 ragazzi, basta! Svegliatevi“. Idelhanno voluto dire la propria sulla questione, ma la polizia ha bloccato tutto per decisione della Federcalcio francese. ...