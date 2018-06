L' immagine artistica tra politica e società | Ken Loach ed il cinema sociale

lacittafutura

: RT @aiiloviuu: Un'aura di sacralità e splendore circonda le figure del potere. Gli artisti si relazionano con il potere, in contrasto con… - ChiarloneMaura : RT @aiiloviuu: Un'aura di sacralità e splendore circonda le figure del potere. Gli artisti si relazionano con il potere, in contrasto con… - AsiaPagliai : RT @aiiloviuu: Un'aura di sacralità e splendore circonda le figure del potere. Gli artisti si relazionano con il potere, in contrasto con… - DialoghiPistoia : RT @aiiloviuu: Un'aura di sacralità e splendore circonda le figure del potere. Gli artisti si relazionano con il potere, in contrasto con… -

(Di sabato 2 giugno 2018) ... l'abuso di droghe e la violenza domestica creano un circolo vizioso da cui non riuscirà mai ad uscire; in The Full Monty, in cui un gruppo di disoccupati si ritrova a fare spettacoli di spogliarelli ...