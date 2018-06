ilfoglio

(Di domenica 3 giugno 2018) “Ho iniziato a partecipare alle aste che non avevo ancora vent’anni. La guerra era appena finita. Allora, però, non battevo opere d’arte, ma un altro genere di opere: opere in muratura perlopiù. Mio padre era costruttore e mi spediva in giro per l’Italia per le aste degli appalti”. Si presentava cos