Lega | nuove adesioni anche a Pescara | entrano D' Incecco e Foschi

Governo M5s- Lega - Conte rinuncia/ Mattarella convoca Cottarelli : nuove elezioni a ottobre? : Governo M5s-Lega , Mattarella fa saltare tutto per il nodo Savona. Conte dimesso, ira Di Maio-Salvini: "deciderò a breve su elezioni anticipate con il Parlamento"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:41:00 GMT)

Le nuove pensioni targate Lega -M5s costano 15 miliardi all'anno in più : Ecco i conti delle nuove pensioni ' targate ' Lega e M5s. Sono quasi ufficiali visto che sono arrivati ieri dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, che i dati certi li ha in mano. Consentire l'uscita dal ...

Salvini fulminato sulla via di Arcore : ora la Lega punta a nuove elezioni : Scrive il Corriere della Sera: “Se potesse parlare direbbe che quei due non vanno da nessuna parte, che aveva ragione

governo Lega m5s nuove elezioni sondaggi : Se si rivotasse oggi, più di 3 italiani su 4 confermerebbero la scelta effettuata il 4 marzo scorso. Il 15% voterebbe in modo differente; quasi uno su 10 dovrebbe pensarci, ma potrebbe anche decidere di restare a casa. L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha misurato il peso dei partiti a poco più di 2 mesi dalle elezioni Politiche. Il Movimento 5 Stelle, in crescita, otterrebbe oggi il 34%; la lega , ...

Ambiente - Lega mbiente : “Servono nuove misure Ue contro i pesticidi” : “I dati del rapporto Ispra sulla presenza di pesticidi nelle acque mettono in luce una situazione sempre più preoccupante che contribuisce in maniera determinate all’inquinamento che ancora oggi grava su fiumi, laghi e falde. La contaminazione del 67 per cento dei punti monitorati nelle acque superficiali e di un terzo di quelle sotterranee conferma che la strada è ancora lunga, nonostante la crescita esponenziale ...

SONDAGGI POLITICI/ Governo Lega -M5s al 30% - nuove Elezioni al 33% : Berlusconi e Pd ‘sfiduciati’ : SONDAGGI elettorali POLITICI , ritorno al voto o Governo neutrale per cambio legge elettorale: italiani "tengono" Gentiloni. Lega al 22%, M5s al 32%: sale Salvini, crolla Berlusconi(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:15:00 GMT)

Fico - nuove consultazioni : dialogo di governo M5s-Pd/ Diretta live : Mattarella - ipotesi per evitare Lega : nuove consultazioni con Roberto Fico : dialogo di governo M5s-Pd , Diretta live con Di Maio e Martina. Chiesta proroga di tempo a Mattarella per evitare la Lega di Salvini. Renzi "siamo morti"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:17:00 GMT)

Nuove consultazioni - ma l'incarico è lontano. M5S e Lega : serve tempo : Sergio Mattarella ha deciso che riceverà prima i rappresentanti del centrodestra, stavolta in una de Lega zione unica composta da una decina di membri, e come ultima forza politica, nel pomeriggio di ...

