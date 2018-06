Lega e M5s | bltiz in Europa | ' Soldi a chi lascia l' euro'

Bruno Vespa - governo Lega-M5s : 'E adesso assaggiamo questo budino' : 'questo governo doveva nascere. Perché Di Maio sarebbe stato accusato di aver fatto perdere al M5s l'occasione della vita. Perché Salvini - malgrado il vento in poppa - avrebbe perso una parte dell' ...

Di Maio : M5s-Lega hanno ricucito l'Italia. Salvini : abbiamo dato speranza - ora servono i fatti : Guarda il video: https://t.co/Wys5qZH1T0 " Silvio Berlusconi , @berlusconi, 2 giugno 2018 Meloni: con Tria passo indietro per sovranisti Il neo-ministro dell'Economia, Giovanni Tria, "e' un tecnico" ...

Governo M5s-Lega - la sfida ‘anti-sistema’ contro la deriva neoliberista : Altro che Governo populista, è sufficiente leggere l’accordo di programma per rendersi conto che sui temi cruciali di economia, finanza e lavoro il M5s e la Lega stanno proponendo un cambio di rotta contro la deriva neoliberista che sta mettendo in ginocchio l’Europa. Il tema del programma di Governo Lega-M5s va affrontato ponendo l’attenzione su due grandi temi: quello della democrazia degli Stati rispetto alle decisioni ...

Silvio Berlusconi - video-messaggio dopo il giuramento del governo Lega-M5S : 'O noi o loro' : nei giorni della nascita del governo Conte ha parlato col contagocce, anche se Matteo Salvini ha assicurato di averlo sentito il giorno prima del giuramento. Questa mattina, a cose fatte, il leader di ...

Sondaggi - Lega guadagna 11 punti e tallona M5s. Pd in lieve crescita : Con la nascita del governo di cambiamento, la Lega guadagna 11 punti rispetto alle elezioni del 4 marzo e vola al 28,5%. Lo rivela un Sondaggio del Corriere della Sera, curato da Nando Pagnoncelli, che ha misurato l'apprezzamento nell'elettorato dei partiti. La fortissima crescita del Carroccio di Salvini, che sarebbe il secondo partito nel Paese, si accompagna a un leggero calo del Movimento 5 stelle che è a 30,1 punti percentuali, e una ...

Lega al 28 - 5% - tallona il M5S Forza Italia ancora in calo Risale il Pd : Il Carroccio guidato da Salvini guadagna 11 punti dalle elezioni del 4 marzo. Forza Italia ancora in calo, è al 9 per cento

'In Italia con il M5s e Lega è scoppiata una rivoluzione simile a quella di Trump' : È stata una rivolta 'anti establishment', ha osservato Bannon, scaturita da un'economia a lungo stagnante, dopo la grande depressione iniziata nel 2008, e dalla volontà di cambiare. 'Un movimento ...

Lo stratega di Trump rivela : "Lega-M5S? Li ho sposati io" : Roma - Steve Bannon rivendica con orgoglio la paternità del governo tra Lega e M5S. Che l'ideologo del sovranismo americano sia un tifoso dell'alleanza tra leghisti e grillini non è una novità. Ma ora, in un'intervista al New York Times, Bannon svela di aver svolto un ruolo centrale, quasi decisivo, nel patto tra Matteo Salvini e Luigi di Maio.Una moral suasion che l'ex stratega di Trump pare abbia esercitato soprattutto nei confronti del ...

Berlusconi : "No alla fiducia al governo M5s-Lega - opposizione rigorosa contro il populismo" : Il presidente di Forza Italia annuncia l'opposizione "molto rigorosa al pauperismo, al giustizialismo e a ogni atto che metta in pericolo i conti pubblici, il risparmio e la libertà". "Forza Italia è per l'Europa, garante di pace negli ultimi 70 anni".

Pensioni e quota 100 - cosa cambia col governo M5s-Lega. Fornero : "Costi proibitivi" : Quella delle Pensioni è una delle sfide prioritarie del governo giallo-verde di Giuseppe Conte. cosa cambia con il

Al via il governo M5S-Lega. Salvini e Di Maio vicepremier. Ecco chi sono i ministri : A riaprire i giochi è stata mercoledì sera la disponibilità data da Di Maio al Quirinale a spostare Savona dall'Economia a un altro ministero . Salvini si prende una notte di riflessione. Poi ...

