Lega A - convocata assemblea l’8 giugno su diritti tv : L’assemblea della Lega Serie A è convocata per venerdì 8 giugno 2018 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A a Milano, alle 13.30 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nell’ordine del giorno: 1. Verifica dei poteri; 2. Comunicazioni del Presidente; 3. Licenza dei diritti audiovisivi perle dirette a pagamento della Serie A sul territorio italiano ...

Sicilia : Ars sospesa - capigruppo convocata per stabilire percorso 'colLegato' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Seduta sospesa all'Ars e conferenza dei capigruppo convocata per stabilire il percorso del 'collegato'. L'Aula, convocata per le 16, avrebbe dovuto cominciare l'esame del disegno di legge che contiene le norme stralciate dalla finanziaria e gli emendamenti non trattati