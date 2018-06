Le GPU Nvidia Turing saranno annunciate ad agosto

CEO Nvidia : "GPU per i giocatori? Non siamo neanche lontanamente vicini a soddisfare la domanda del mercato" : Come vi abbiamo rivelato in più di un'occasione il mercato GPU non si trova in una situazione particolarmente vantaggiosa per i gamer a causa di poca disponibilità e prezzi più elevati del normale. Il problema risiederebbe soprattutto nell'incredibile impatto delle criptovalute e di coloro che utilizzano le schede video per il mining. In questa situazione la domanda sorge ormai inevitabile: i grandi produttori sono in grado di soddisfare la ...