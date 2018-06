Le famiglie gay non esistono Il relativismo culturale è opera dei poteri

agi

(Di sabato 2 giugno 2018) "Voglio intervenire per potenziare i consultori così di cercare di dissuadere le donne ad abortire. Sono cattolico, non lo nascondo. Ed è per questo che credo e dico anche che la famiglia sia quella naturale, dove un bambino deve avere una mamma e un papa'": così Lorenzo Fontana, neo-ministro leghista della Famiglia e della Disabilità, ha anticipato in un'intervista al Corriere della Sera alcuni impegni del governo Conte. In particolare ha spiegato di voler "lavorare per invertire la curva della crescita che nel nostro Paese sta diventando davvero un problema", ad esempio abbassando l'Iva "per tutti i prodotti che riguardano l'infanzia" e con politiche per cercare di ridurre il numero degli aborti, come il potenziamento dei consultori. Fontana ha negato di aver detto mai nulla contro i gay, le frasi che gli ...