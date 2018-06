"Le famiglie gay non esistono. Il relativismo culturale è opera dei poteri finanziari" : "Voglio intervenire per potenziare i consultori così di cercare di dissuadere le donne ad abortire. Sono cattolico, non lo nascondo. Ed è per questo che credo e dico anche che la famiglia sia quella naturale, dove un bambino deve avere una mamma e un papa'": così Lorenzo Fontana, neo-ministro leghista della Famiglia e della Disabilità, ha anticipato in un'intervista al Corriere della Sera alcuni ...