“Le famiglie arcobaleno non esistono” Il Ministro Fontana mina il Governo

Famiglie gay - Salvini : “Le idee di Fontana non sono nel contratto di governo” : Matteo Salvini , il neo-ministro dell’Interno, ha deciso di commentate le idee del ministro della Famiglia e Disabilità, Lorenzo Fontana , che in un’intervista si è detto contrario alle Famiglie omosessuali e al diritto all’aborto. ...

Governo - Fontana : “Famiglie gay non esistono. Più figli - meno aborti”. Salvini : “Le sue idee non sono nel contratto di governo” : Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la famiglia, che è “quella naturale”, mentre le famiglie arcobaleno “per la legge non esistono”. Questo in sintesi il pensiero del neoministro della Famiglia e disabilità Lorenzo Fontana, oggi intervistato a giornali unificati da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino. Un intervento multiplo teso da un lato a rassicurare, ...