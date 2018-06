Lazio | tra le priorità c' è il rinnovo di Leiva

Calciomercato Genoa - Perinetti svela : “trattativa con la Lazio” : Calciomercato Genoa – Sono giorni già caldissimi per il Calciomercato, in particolar modo si muove in uscita il Genoa, derby tra Roma e Lazio per l’esterno Laxalt, inserimento dei biancocelesti nelle ultime ore. Ecco le parole di Perinetti a ‘VoceGiallorossa’: “Laxalt? La Roma ce l’ha in testa da gennaio, – ha dichiarato il dirigente dei liguri – so che piace a Di Francesco. A noi lo ha chiesto la ...

The Florence Experiment : a Firenze - l'instalLazione tra arte e scienza per studiare la psicologia delle piante : The Florence Experimenet, a Palazzo Strozzi di Firenze , foto di Martino Margheri, La scienza oggi è in grado di dare risposta a credenze fino a poco tempo fa derubricate a dicerie popolari: ...

InfLazione : a maggio rialza la testa soprattutto nell'alimentare e trasporti : Forse inaspettatamente, ma l'indice generale dei prezzi nel mese di maggio 2018 ha subito un deciso e significativo aumento. In rapporto al solo dato di aprile, che già aveva fatto registrare un incremento di circa lo 0,5%, a maggio l'indice generale dei prezzi è più che raddoppiato attestandosi all'1,1%. Sono i dati ufficiali, resi noti dall'Istat, che solo un paio di giorni fa aveva reso pubblici analoghi dati sul livello di occupazione in ...

Lo spin-off di Pretty Little Liars spiegherà l’addio tra Alison ed Emily? Le riveLazioni di I. Marlene King : Toccherà allo spin-off di Pretty Little Liars dare delle risposte tangibili sul trasferimento di Alison da Rosewood a Beacon Heghts e, soprattutto, il motivo che ha spinto una donna ormai felice a mettere da parte le sue gemelle e, soprattutto, la dolce Emily (Shay Mitchell). Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile cameo della Mitchell nella serie ma ancora non c'è niente di ufficiale a riguardo, l'unica cosa che sappiamo è che ...

Occupati - ad aprile record storico anche grazie ai contratti a termine. L'infLazione raddoppia - +1 - 1% - : 23 milioni e 200 mila persone con un lavoro. Resta stabile il tasso di disoccupazione, all'11,2% mentre torna salire la disoccupazione giovanile, al 33,1% -

Strappa la carta di circoLazione dalle mani dei carabinieri che aveva insultato - solo per evitare la multa. Finisce nei guai : Oltraggio, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale : sono queste le accuse contestate a A.S. , queste le sue iniziali, , 52enne di Gallipoli deferito in stato di libertà dai carabinieri della ...

Lazio - due nomi per il dopo De Vrij : il calciomercato entra nel vivo : Lazio, due alternative per la difesa dopo l’addio di De Vrij destinato a vestire la casacca dell’Inter nella prossima stagione sportiva La Lazio sa di dover mettere mano al portafogli per colmare la pesante lacuna venutasi a creare col mancato rinnovo di De Vrij. Igli Tare è già alla ricerca di un uomo da aggiungere alla difesa di spessore che tanto bene ha fatto in questa stagione e, sempre dopo un consulto con Inzaghi, sta ...

Roseanne senza...Roseanne - lo spinoff di The Middle tra i piani ABC post-cancelLazione. Trump contro ABC : La tempesta che si è abbattuta su Roseanne Barr, la sua serie tv e ABC non sembra destinata a placarsi in breve tempo. Roseanne (Pappa e Ciccia in Italia) era tornata in onda su ABC con una decima stagione revival e un enorme successo, nonostante qualche remora dei critici e non solo, per il suo appoggio a Trump e le sue battute sempre al limite tra l'offesa e il sarcasmo. Rinnovata per un'undicesima stagione da 13 episodi, la serie è ...

CALCIOMERCATO. Incontro tra Inzaghi e Lotito per pianificare la Lazio del futuro : Lazio Incontro Inzaghi Lotito L'estate si avvicina e la società inizia a pianificare le mosse di mercato per la Lazio che verrà. Ieri sera, come scrive il Corriere dello Sport , mister Inzaghi ha incontrato a cena il presidente Lotito e il diesse Tare per preparare le mosse di mercato in entrata e in uscita, nella speranza di costruire una Lazio ancor più competitiva ...

Smog - la Regione Lazio a Greenpeace : “La lotta all’inquinamento è una nostra battaglia” : ”Ciao Greenpeace, qualsiasi stimolo è ben accetto. Proprio per questo ribadiamo che la tutela dell’ambiente e la lotta alle emissioni inquinanti sono la nostra battaglia. In questi anni nel Lazio abbiamo cambiato le cose come mai prima“. Così la Regione Lazio risponde alle sollecitazioni di Greenpeace ribadendo il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e la lotta alle emissioni inquinanti. “Efficientamento ...

Il latte di scarafaggio è più nutriente di quello di mucca e potrebbe un giorno essere la nostra coLazione : La zoologa Barbara Stay, dell'Università dell'Iowa, ha scoperto che il 'latte di scarafaggio' sarebbe una delle sostanze più nutrienti e ricche di calorie al mondo - composta di grassi, zuccheri e ...

Grecia : scioperi contro austerity - cancelLazioni e ritardi nei trasporti : Roma, 30 mag. (AdnKronos/dpa) – Giornata difficile in Grecia nel settore dei trasporti a causa degli scioperi che hanno nel mirino le politiche di austerity. cancellazioni e ritardi sono previsti oggi per i aerei, traghetti e ferrovie. “Stiamo protestando contro l’austerity, l’alta tassazione e la disoccupazione”, hanno dichiarato i sindacati Gsee e Adedy. I controllori di volo incroceranno le braccia dalle ore 9 ...

Tracciabilità delle retribuzioni : la vioLazione non è diffidabile : Non è diffidabile la violazione dell’obbligo di Tracciabilità delle retribuzioni, in quanto l’illecito non è materialmente sanabile. A specificarlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro con la Nota protocollo n. 4538/2018, che fornisce i primi chiarimenti in merito all’obbligo imposto in capo ai datori di lavoro del settore privato di retribuire i dipendenti soltanto con mezzi tracciati, essendo vietato pagarli in contanti. Pertanto, l’eventuale ...