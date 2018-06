Lazio | Tare cerca il partner di Immobile in attacco

InfLazione : a maggio rialza la testa soprattutto nell'alimentare e trasporti : Forse inaspettatamente, ma l'indice generale dei prezzi nel mese di maggio 2018 ha subito un deciso e significativo aumento. In rapporto al solo dato di aprile, che già aveva fatto registrare un incremento di circa lo 0,5%, a maggio l'indice generale dei prezzi è più che raddoppiato attestandosi all'1,1%. Sono i dati ufficiali, resi noti dall'Istat, che solo un paio di giorni fa aveva reso pubblici analoghi dati sul livello di occupazione in ...

Borut Pahor al Quirinale - coLazione con Mattarella : Sono stati giorni intensi per il presidente della Repubblica italiana , Sergio Mattarella. Ieri sera, il capo dello Stato ha definito "complesso" l'itinerario "che si è concluso con la formazione del ...

Strappa la carta di circoLazione dalle mani dei carabinieri che aveva insultato - solo per evitare la multa. Finisce nei guai : Oltraggio, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale : sono queste le accuse contestate a A.S. , queste le sue iniziali, , 52enne di Gallipoli deferito in stato di libertà dai carabinieri della ...

Grandi manovre Lazio - vertice Lotito-Inzaghi con Tare : È andato in scena ieri sera l'incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito, il ds Igli Tare e il tecnico Simone Inzaghi. I tre sono arrivati attorno alle 21.15 al ristorante da 'Vladimiro' in ...

Tare blinda Immobile : 'Resta alla Lazio. Milinkovic diventerà il centrocampista più forte del mondo' : Igli Tare, ds della Lazio ha parlato a margine della premiazione che lo ha visto protagonista come miglior scouting dell'anno. Ai microfoni di Sky Sport ha provato a fare chiarezza sul futuro della ...

Governo - Di Maio : “Occorre impeachment Mattarella per evitare reazioni della popoLazione. Poi si torna al voto” : Quella più evocativa era l’unica senza virgolettato. Ma – dopo le indiscreazioni – a parlare direttamente di impeachment è arrivato Luigi Di Maio. Il capo politico del Movimento 5 stelle è intervenuto telefonicamente a Che tempo che fa per essere intervistato da Fabio Fazio e ha detto: “Se andiamo al voto e vinciamo poi torniamo al Quirinale e ci dicono che non possiamo andare al Governo. Per questo dico che bisogna mettere in Stato di ...

Lazio - il futuro di Anderson divide Lotito e Tare : I tempi non sono ancora maturi. Acerbi ha incontrato la Lazio, ma il Sassuolo non lo molla: 'Al momento non c'è nessuna trattativa in corso', spiega l'ad Carnevali. Anche perché a Reggio Emilia non ...

Lazio - Tare : 'Lavoriamo per aumentare il prestigio del club' : 'Cerchiamo di aumenTare il prestigio del club e i valori di questa squadra'. Punta in alto Igli Tare. Il direttore sportivo della Lazio, in una lunga intervista a a RTSH, ha parlato della sua carriera,...

Tare e il progetto Lazio : "Andiamo avanti - noi ci crediamo" : Crescere individualmente per crescere come collettivo. La Lazio in questi anni si sta stabilizzando fra le grandi del calcio italiano. Per la seconda stagione di fila arriva fra le prime 5 , non ...

Lazio - Inzaghi resta e Tare rinnova : Il tecnico biancoceleste non si muoverà dalla Capitale nonostante le voci che lo vorrebbero lontano. Pronto il rinnovo di contratto anche per il direttore sportivo Tare

Cina - verso lo stop del controllo delle nascite. “Ma non basta per evitare effetti dell’invecchiamento della popoLazione” : Pechino ha intenzione di abolire il controllo delle nascite già a partire dalla fine di quest’anno. Lo rivela uno scoop di Bloomberg, secondo il quale il Consiglio di Stato avrebbe commissionato uno studio per determinare le ripercussioni della sospensione della controversa politica che negli ultimi quarant’anni ha permesso alla Cina di diventare la seconda economia mondiale, macchiandosi tuttavia di sistematiche violazioni dei diritti ...

La nuova ordinanza da Varazze a Pietra : «Bagnini in forma e palloncino di segnaLazione per nuotare» : I bagnanti che fanno un nuotata prima delle 8,30 e dopo le 19,30 devono dotarsi dei dispositivi già previsti per i subacquei