Lazio | pronto il colpo a centrocampo | Milinkovic-Savic è la chiave del calciomercato di

Eto'o alla Lazio/ L’ex Inter incontra la società : pronto il ritorno in Serie A? : La dirigenza della Lazio ha incontrato Samuel Eto'o: l'attaccante camerunense gioca nel Konyaspor e sarebbe pronto a lasciare la Turchia, operazione possibile per i biancocelesti?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 17:58:00 GMT)

Lazio-Inter - le ultime : Luis Alberto - ancora dubbi. Gagliardini sembra pronto : E' un match da 40 milioni di euro, gli introiti della prossima Champions League. Cresce l'attesa per quello che è diventato un vero e proprio spareggio per il quarto posto, con la Lazio che ha a ...

Auto – Tutto pronto per l’inizio della Porsche e-Carrera Cup Italia - primo monomarca di simuLazione di guida : Il primo campionato di sim racing prende il via con le pre-iscrizioni del 7 maggio per iniziare ufficialmente venerdì 18 Si apre il 2018 della Porsche e-Carrera Cup Italia, primo monomarca di simulazione di guida con appuntamenti in Autodromo paralleli alla Carrera Cup Italia su simulatori istallati nella hospitality Porsche che seguono le tappe online disputate da casa e riproducono fedelmente il circuito e le 911 GT3 Cup. Tutto ruota intorno ...

Inter - solo una contrattura per Miranda : sarà pronto per la Lazio : MILANO - solo una contrattura agli adduttori della coscia destra per Joao Miranda e un sospiro di sollievo per l'Inter. Gli esami a cui si è sottoposto questa mattina il difensore brasiliano all'...

Facebook è pronto a lanciare un servizio di dating (per reLazioni reali durature) : Facebook è pronto a lanciare un servizio di dating per gli utenti che cercano relazioni durature. Lo ha annunciato il ceo del social network, Mark Zuckerberg, nel corso di un meeting a San José, in California."Il servizio servirà a costruire relazioni reali a lungo termine", ha spiegato Zuckerberg. Gli utenti di Facebook potranno creare un profilo per appuntamenti che gli amici non saranno in grado di vedere.

M5s pronto al modello Lazio : il poltronificio a due piazze : Lo chiamerebbero contratto di governo per l'Italia, semmai M5s e Pd riuscissero a stipularlo, non alleanza o accordo. La differenza sfugge, eppure a fianco delle prove di dialogo che si stanno reiterando, più o meno ravvicinate, tra Dem e grillini, esiste già uno schema: è quello del Lazio. La Regione guidata da Nicola Zingaretti si sta presentando ai cittadini come laboratorio di un accordo pardon contratto tra Pd e M5S. E alla prova dei fatti ...